Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию

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Число иностранных граждан, которые хотят отправиться на спецоперацию в составе российской армии, увеличилось в семь раз. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках коллегии ведомства.
«В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать за на стороне правды (за ВС РФ – ред). В ВСУ обратная тенденция - число наемников сократилось в 6 раз», - рассказал Шойгу.Также министр обороны отметил, что в зоне специальной военной операции ликвидировано более 5,8 тысяч иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, уничтожены свыше 5,8 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании. Кроме того, в зоне СВО ликвидировано 103 особо жестоких преступника.
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Элина Позднякова