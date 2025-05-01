Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Федул Ветреник 2 мая: почему нельзя путешествовать и конфликтовать, народные приметы

Федул Ветреник 2 мая: почему нельзя путешествовать и конфликтовать, народные приметы

Фото: iStock/sandipruel

Фото: iStock/sandipruel

2 мая в народном календаре отмечается день Федула, прозванного Ветреником. Это название праздник получил не случайно — в эту пору часто дули сильные весенние ветры.
В этот день также существует ряд примет и запретов. Подробности — в материале «Радио 1».

История торжества

Люди считали, что Федул приносит свежий поток воздуха, очищающий землю от остатков зимы и пробуждающий растения к росту.

В этот день ветер мог рассматриваться как благословение или предостережение: теплый ветер предвещал хороший урожай, а резкий и холодный — затяжную весну.

В некоторых деревнях существовала традиция выходить на возвышенности и ловить ветер, чтобы он «уносил болезни и тревоги». Женщины вывешивали постельное бельё и одежду на просушку, веря, что ветер придаст им особую чистоту. В домах открывали окна настежь, чтобы пустить в жилище обновлённую энергию.

Кроме того, 2 мая считался хорошим днем для предсказаний. Люди слушали, откуда дует ветер, и гадали о будущих событиях. Этот день связывали с природными переменами и настроением самого человека — рекомендовалось больше отдыхать и избегать тяжёлых забот.

Фото: iStock/Gilitukha

Что можно делать 2 мая

В праздник Федула Ветренника принято следовать народным традициям, обеспечивающим гармонию дома и души.

  1. Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха в жилище, проветривайте комнаты и вынесите постельные принадлежности на солнечный свет для освежения и дезинфекции.
  2. Совершите прогулку на природе, насладитесь живописью лесов и полей, ощутив единение с окружающим миром.
  3. Займитесь несложными домашними заботами: приведите в порядок интерьер, очистите пространство от ненужных вещей.
  4. Уделите внимание садовым растениям: пересадите рассаду, ухаживайте за комнатными цветами, поддерживая красоту зеленого уголка вашего жилища.
  5. Отдохните душой, займитесь медитацией, чтением книг, уделяя особое внимание внутреннему покою и гармонии.
  6. Осуществляйте ритуалы очищения пространства, используя традиционные народные средства, такие как ароматические травы, способные создать атмосферу чистоты и благополучия.

Фото: iStock/ChamilleWhite

Что не следует делать 2 мая

Народная мудрость рекомендует в праздник Федула Ветренника воздерживаться от определённых поступков ради сохранения здоровья и семейного благополучия.

  • Избегайте конфликтов и споров: древние верили, что весенний ветер способен разнести негативные эмоции далеко вокруг, создавая длительные последствия.
  • Лучше отложить стрижку волос: согласно древним приметам, сильное движение воздушных масс способно негативно повлиять на самочувствие человека, лишив его жизненных сил.
  • Притормозите амбициозные начинания: велик риск столкнуться с препятствиями, и задуманное дело может оказаться напрасным трудом.
  • Откажитесь от далеких путешествий: старый опыт подсказывал, что переменчивость погодных условий способна нарушить планы и привести к непредвиденным трудностям.
  • Будьте осторожны с огнем вне помещений: сильный ветер увеличивает вероятность возникновения пожара и распространения искр.

Приметы погоды

Согласно старинным наблюдениям, погоду на 2 мая трактуют следующим образом:

Южный ветер сулит теплое и плодородное лето, тогда как сильные северные потоки предрекают прохладное продолжительное время.

Ясность неба и тихое дыхание природы обещают благоприятный майский месяц впереди. А появление множества паутин свидетельствует о наступлении сухой погоды. Изменение направления ветра ближе к вечеру традиционно воспринимается как знак скорого изменения атмосферных условий.

Читайте также:

Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

День Кузьмы Огородника 1 мая: что подготовить к посеву в землю и почему лучше не оставаться в одиночестве, народные приметы

День Зосима-пчельника 30 апреля: почему нельзя рассказывать сны и смотреться в зеркало, народные приметы
#история
#праздник
#урожай
#лето
#растения
#ветер
#статьи
Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице
01 мая 2025, 08:59

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)

В Хамовническом районном суде города Москвы будет рассматриваться апелляция по делу о признании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной недействительной. Покупательница недвижимости Полина Лурье обжаловала принятое в марте решение о передаче права собственности на жильё обратно певице.
Апелляционная жалоба зарегистрирована инстанцией и запись об этом внесена в судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Напомним, в конце марта Хамовнический суд удовлетворил исковые требования народной артистки России к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению недвижимости. Суд прекратил право собственности покупательницы на спорное имущество и оставил квартиру за Долиной. Полина с этим решением не согласилась.

Иск певицы о признании сделки купли-продажи квартиры и встречный иск Лурье о выселении Долиной с приобретённой жилплощади были объединены в одно судебное производство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а сам процесс длился около полугода. Артистка в исковом заявлении указала, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами. Обе стороны никак не комментировали процесс, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении.

Читайте также:

Юрист Полины Лурье считает незаконным решение суда по делу Долиной

Слухи о зависимости и обучение в Лондоне: как живет 41-летняя дочь Ларисы Долиной и почему держит в тайне имя отца ребенка

Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва
#суд
#дело
#квартиры
#имущество
#производство
#сделки
#право
#новости
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенничество нарастает перед майскими праздниками
Мошенники к майским праздникам активизировались в сфере туризма и садоводства
01 мая 2025, 07:18

Фото: iStock/JuYochi

Эксперты предупредили россиян о росте активности мошеннических схем накануне майских праздников. Наибольшее количество случаев зафиксировано в сфере туризма, садоводства, подготовки выпускников и организации свадеб. Об этом пишет РИА Новости.
Среди наиболее распространенных методов обмана туристов называют создание копий известных туристических платформ с изменением одной буквы в названии и предложение поддельных билетов по заниженным ценам.

Садоводов обманывают предложением редких сортов семян, а родителей школьников пугают необходимостью срочной оплаты пересдачи экзаменов. Будущие молодожены рискуют потерять деньги, доверяя фейковым организаторам мероприятий, предлагающим несуществующие услуги и скидки.

Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными ресурсами, внимательно изучать реквизиты сайтов и компаний, избегать предоплат без заключения договоров и тщательнее анализировать отзывы и репутацию поставщиков услуг.

Читайте также:

Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

Мошенники обманули россиянина почти на 8 млн и убедили продать машину
#деньги
#мошенники
#услуги
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создатель «Синего трактора» Днепровский подал две тысячи исков для защиты прав на проект
Продюсер Днепровский подал две тысячи исков для защиты прав на «Синий трактор»
01 мая 2025, 05:59

Фото: iStock/Zolnierek

Создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, Днепровский начал отправлять исковые заявления с 2020 года. Автор проекта судится с продавцами и производителями игрушек, повторяющими героев мультфильма. К тому же продюсер подает заявления и на создателей других товаров, которые используют в маркировке изображения персонажей.

Благодаря одним из первых исков Днепровскому удалось получить по 15 и 5 тысяч соответственно. Тогда он получил деньги с производителей, которые незаконно использовали персонажей проекта. Уже с начала этого года продюсер успел подать порядка 60 исков.

Читайте также:

Сотня Сергея Лазарева выбрала неожиданного победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

AFP: в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты в возрасте 116 лет

Стало известно, когда в России пройдёт музыкальный конкурс «Интервидение»
#деньги
#продюсер
#суд
#мультипликация
#мультфильмы
#трактор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AFP: в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты в возрасте 116 лет
01 мая 2025, 04:56

Фото: iStock/Rawpixel

В Бразилии в возрасте 116 лет скончалась монахиня Ина Канабарру Лукас, которая являлась старейшей женщиной планеты. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет» — передает агентство.

Об этом изданию сообщили в Конгрегации сестер кармелиток, находящейся в городе Порту-Алегри. Там и проживала Канабарро Лукас. Она стала старейшей жительницей планеты после смерти японки Томико Итооки, которая скончалась в возрасте 116 лет.

Читайте также:

Блогер Дима Масленников обратился к психологу после экстремального эксперимента

Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором

Демограф предупредил о снижении рождаемости в России в течение ближайших 10 лет
#возраст
#пенсионерка
#бразилия
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны хочет взыскать с «Военторга» почти миллион рублей
01 мая 2025, 04:01

Фото: iStock/ArtemSam

Минобороны РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием взыскать с акционерного общества «Военторг» почти один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление... Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — говорится в материалах суда.

В общем с начала этого года Минобороны подало 10 исковых заявлений в отношении «Военторга». Их сумма составляет порядка 2,6 миллионов рублей. Часть обращений были удовлетворены судом. Причины данного иска не уточняются.

Читайте также:

Мещанский суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

В России с мая нельзя будет переводить свыше 100 тысяч рублей через ССП

В Казани открыли первый центр для помощи вышедшим на свободу осужденным
#суд
#заявление
#минобороны
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате