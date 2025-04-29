День Зосима-пчельника 30 апреля: почему нельзя рассказывать сны и смотреться в зеркало, народные приметы

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В народном календаре 30 апреля день отмечается Зосима-пчельника. Православные христиане чтят память святого Зосимы, который считается покровителем пчеловодов и пасечников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Больших Соловецких островах (Фото: iStock/Ekaterina Loginova)
Преподобный Зосима был монахом и основателем монастыря на Соловецких островах в Белом море. Он родился в Новгородской области, в селе Толвуя, и с детства был очень религиозным. После смерти родителей он раздал всё своё имущество и стал монахом.
Зосима искал уединённое место для молитвы и повстречал другого инока, Германа. Тот поведал ему о безлюдном острове в Белом море и пригласил его посетить святого Савватия, который тогда обитал на этом острове. Вместе они построили небольшой домик и начали устраивать жить на острове.
Через несколько лет к ним присоединились другие монахи. Зосима построил первую деревянную церковь и начал организовывать жизнь монастыря. Он установил строгие правила для всех монахов.
Монастырь не раз сталкивался с трудностями, но Зосима продолжал работать и помогать людям. Он даже ходил в Новгород, чтобы попросить защиты у властей, когда местные богачи мешали монастырю. Однажды Зосима увидел видение, в котором предсказал смерть шести важных бояр, и это предсказание сбылось.
Зосима прожил долгую жизнь и умер в 1478 году. Незадолго до своей смерти преподобный сам подготовил себе гроб, в котором его и похоронили за алтарём церкви Преображения. Позднее над его могилой возвели часовню.
8 августа 1566 года мощи преподобного Зосима вместе с мощами преподобного Савватия перенесли в придел, освящённый в их честь в Преображенском соборе.
Приметы дня
Фото: iStock/Jakub Wozniczka
- Пчёлы садятся на цветы вишни — к хорошему урожаю ягод.
- Если в этот день солнце взойдёт ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое.
- Пчёлы летают большими стаями — мёда будет мало; поодиночке — к богатому медосбору.
- Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде.
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Что можно делать 30 апреля
День Зосима-пчельника принято начинать с небольшого количества сладостей, желательно меда, чтобы привлечь достаток и здоровье.
Наши предки в этот день ставили на стол такие продукты, как хлеб, соль, мед и святую воду для привлечения удачи и благополучия.
На Зосима можно проводить легкую уборку в жилище, избегая серьезных перестановок, чтобы не беспокоить домового.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
В день Зосима не следует смотреться в зеркало или в водную гладь, поскольку это может привести к потере красоты и здоровья.
30 апреля не стоит делиться своими сновидениями с другими людьми, иначе добрые сны могут стать причиной неприятностей, а плохие — сбыться.
У наших предков было принято тщательно следить за тем, как стоит веник: ни в коем случае нельзя было переворачивать его метущей частью вверх, чтобы не навлечь на семью беду.
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Елена Генералова