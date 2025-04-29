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День Зосима-пчельника 30 апреля: почему нельзя рассказывать сны и смотреться в зеркало, народные приметы

Фото: iStock/Three Spots

Фото: iStock/Three Spots

В народном календаре 30 апреля день отмечается Зосима-пчельника. Православные христиане чтят память святого Зосимы, который считается покровителем пчеловодов и пасечников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Больших Соловецких островах (Фото: iStock/Ekaterina Loginova)

Преподобный Зосима был монахом и основателем монастыря на Соловецких островах в Белом море. Он родился в Новгородской области, в селе Толвуя, и с детства был очень религиозным. После смерти родителей он раздал всё своё имущество и стал монахом.

Зосима искал уединённое место для молитвы и повстречал другого инока, Германа. Тот поведал ему о безлюдном острове в Белом море и пригласил его посетить святого Савватия, который тогда обитал на этом острове. Вместе они построили небольшой домик и начали устраивать жить на острове.

Через несколько лет к ним присоединились другие монахи. Зосима построил первую деревянную церковь и начал организовывать жизнь монастыря. Он установил строгие правила для всех монахов.

Монастырь не раз сталкивался с трудностями, но Зосима продолжал работать и помогать людям. Он даже ходил в Новгород, чтобы попросить защиты у властей, когда местные богачи мешали монастырю. Однажды Зосима увидел видение, в котором предсказал смерть шести важных бояр, и это предсказание сбылось.

Зосима прожил долгую жизнь и умер в 1478 году. Незадолго до своей смерти преподобный сам подготовил себе гроб, в котором его и похоронили за алтарём церкви Преображения. Позднее над его могилой возвели часовню.

8 августа 1566 года мощи преподобного Зосима вместе с мощами преподобного Савватия перенесли в придел, освящённый в их честь в Преображенском соборе.

Приметы дня


Фото: iStock/Jakub Wozniczka

  • Пчёлы садятся на цветы вишни — к хорошему урожаю ягод.
  • Если в этот день солнце взойдёт ясно — будет сухое лето, а если через тучи — дождливое.
  • Пчёлы летают большими стаями — мёда будет мало; поодиночке — к богатому медосбору.
  • Разорванные в лохмотья кучевые облака — к ветреной, плохой погоде.

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Что можно делать 30 апреля


День Зосима-пчельника принято начинать с небольшого количества сладостей, желательно меда, чтобы привлечь достаток и здоровье.

Наши предки в этот день ставили на стол такие продукты, как хлеб, соль, мед и святую воду для привлечения удачи и благополучия.

На Зосима можно проводить легкую уборку в жилище, избегая серьезных перестановок, чтобы не беспокоить домового.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В день Зосима не следует смотреться в зеркало или в водную гладь, поскольку это может привести к потере красоты и здоровья.

30 апреля не стоит делиться своими сновидениями с другими людьми, иначе добрые сны могут стать причиной неприятностей, а плохие — сбыться.

У наших предков было принято тщательно следить за тем, как стоит веник: ни в коем случае нельзя было переворачивать его метущей частью вверх, чтобы не навлечь на семью беду.

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Казань ожидает до 100 тысяч туристов в майские праздники
Казань планирует принять 100 тысяч туристов в майские праздники
29 апреля 2025, 17:44

Фото: iStock/RAndrey

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники. Свободных мест в гостиницах практически не осталось.
Остаются свободные номера на выходные с 8 по 11 мая.

«Огромное количество квартир сдается посуточно, и я уверен, что многие выберут именно такой формат. В результате общее число туристов составит не меньше 100 тыс.», – заявил Сергей Иванов «Татар-информ».
Представитель Госкомитета Татарстана по туризму подчеркнул важность привлечения местных жителей к внутреннему туризму. Иванов подчеркнул, что татарстанцы не знают о туристических возможностях своего региона.

По данным «СберАналитики», в 2024 году Казань посетило 4,5 млн туристов. Это 12,5% больше по сравнению с цифрами за 2023 год.

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Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков
Диетолог Пристанский: нельзя мариновать шашлык в майонезе
29 апреля 2025, 16:21

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Впереди майские праздники, которые россияне традиционно встречают в кругу близких. Зачастую празднование сопровождается шашлыками, что не всегда имеет приятные последствия.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что вредных продуктовых сочетаний, от которых умирают, не существует.

«Вредные сочетания для нашего организма найти крайне сложно. Однако есть продукты, которые не предусмотрены для определенного типа приготовления. Например, майонез. Все очень любят мариновать в майонезе шашлыки, овощи, а потом жарить на открытом огне или на сильно раскаленных углях. Но майонез не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло», — сказал эксперт.

По его словам, на огне майонез приобретает определенного рода канцерогенные свойства, что нездорово сказывается на организме.

«При такой жарке мы увеличиваем содержание жиров, то есть даем серьезную нагрузку на печень. Мясо само по себе жирное, а потом это все сдавливает майонез», — подчеркнул диетолог.

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Юрист рассказала, кого могут вызывать на работу в майские праздники без согласия
Юрист Яковлева: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере
29 апреля 2025, 16:16

Фото: iStock/Madhourse

Сотрудников, которые необходимы для устранения аварии, могут вызвать на работу в майские праздники даже без их согласия, однако оплата при этом должна быть двойной. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она рассказала, что работодатель может привлекать специалистов к работе в праздничные дни исключительно с их согласия. Часто работники соглашаются выйти в праздники, и это не является для них неожиданностью, так как подписывают график заранее. Речь идёт о медработниках, полицейских, спасателях МЧС, а также занятых в сфере транспорта и торговли.

«В то же время любого сотрудника могут привлечь к работе без его согласия, если он нужен для устранения аварии или последствий стихийного бедствия. Например, прошел ураган и повредил линии электропередачи. Сотрудников, которые нужны для их восстановления, имеют право вызвать на работу в праздник», — отметила Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудники могут попросить дополнительный отгул вместо двойной оплаты.

Тем временем порядка 70% российских путешественников планируют провести майские праздники в поездках по стране, пишет RT. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа.

«В основном на майские выходные путешественники бронируют номера в гостиницах Санкт-Петербурга (доля Северной столицы составляет 16,1%), Москвы (15,6%) и Сочи (8,1%). Высоким спросом у путешественников также пользуются Казань (3,8%) и Нижний Новгород (3,2%)», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также россияне планируют посетить Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды, Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

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Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников
Мошенники используют доверчивость пенсионеров в преддверии майских праздников
29 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники в преддверии майских праздников используют доверчивость пенсионеров, чтобы украсть их деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Мошенники часто звонят пенсионерам под видом «представителей госорганов» и сообщают о якобы положенных надбавках или компенсациях ко Дню Победы.

«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — сказал Немкин в беседе с RT.

Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.

Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.

Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.

В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.

«Когда Нептун вступает в напряженные аспекты, способность людей ясно мыслить, чувствовать интуитивные сигналы и защищать личные границы резко снижается. Они теряют критическое восприятие и могут оказаться не просто обманутыми кем-то, но и обманывать самих себя», – пояснила Файкина.

Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.

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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

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«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Жительница Перми: после мощного снегопада дороги превратились в лужи
29 апреля 2025, 14:54

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за сильнейшего снегопада в Перми увеличилось число аварий, весь город погряз в серьёзных пробках. Об этом рассказала местная жительница.
«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить», — поделилась Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы, которые утром начали резко таять, и дороги превратились в лужи.

Елена отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

Теперь же, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Пермском крае ожидаются дожди.

Синоптик пояснила, что снегопады также прошли в Череповце и Вологде, а вторая часть досталась Пермскому краю.

«Что же касается дальнейшего развития, то эта зона осадков уходит на северо-восток — уходит на север Урала, на Ямал, а в тылу — другая воздушная масса. Она уже не будет связана с сильными осадками, будут дожди, может быть, с мокрым снегом, он не даст прироста высоты снежного покрова», — рассказал Шувалов в интервью RT.

Он добавил, что к 3 и 4 мая дожди дойдут до Пермского края. Днём воздух прогреется до 10 °C, а снег будет стремительно таять.

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