Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

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Всего 34% россиян будут отдыхать в майские праздники, остальные же планируют работать в эти дни, сообщается в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Наслаждаться свободным временем вместе с родными или путешествовать планируют 34% россиян. Еще 19% продолжат работать, а 16% уделят время подработкам. При этом 15% соотечественников проведут время на огороде, а 14% займутся хобби, ещё 12% будут учиться, 7% — делать ремонт», — приводит «Москва 24» результаты исследования.
При этом отмечается, что только 11% опрошенных решили продлить майские выходные за счёт отпуска или отгулов.
В свою очередь аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, что среди россиян увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом спрос на поездки на майские праздники в Иваново и Каспийск, данные приводит RT.
«Также существенно вырос интерес путешественников к Пскову (+60%), Волгограду (+58%) и Сергиеву Посаду (+50%)», — говорится в сообщении.
Кроме того, спрос увеличился на поездки в Тверь, Кисловодск, Светлогорск, Ярославль и Нижний Новгород.
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Элина Позднякова