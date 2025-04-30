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Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

Большинство россиян на майские праздники будут работать
Фото: iStock/Mikhail Blavatskiy

Фото: iStock/Mikhail Blavatskiy

Всего 34% россиян будут отдыхать в майские праздники, остальные же планируют работать в эти дни, сообщается в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Наслаждаться свободным временем вместе с родными или путешествовать планируют 34% россиян. Еще 19% продолжат работать, а 16% уделят время подработкам. При этом 15% соотечественников проведут время на огороде, а 14% займутся хобби, ещё 12% будут учиться, 7% — делать ремонт», — приводит «Москва 24» результаты исследования.

При этом отмечается, что только 11% опрошенных решили продлить майские выходные за счёт отпуска или отгулов.

В свою очередь аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip отметили, что среди россиян увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом спрос на поездки на майские праздники в Иваново и Каспийск, данные приводит RT.

«Также существенно вырос интерес путешественников к Пскову (+60%), Волгограду (+58%) и Сергиеву Посаду (+50%)», — говорится в сообщении.

Кроме того, спрос увеличился на поездки в Тверь, Кисловодск, Светлогорск, Ярославль и Нижний Новгород.

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На форум «Сильные идеи» прислали свыше 1 тыс. идей по кадровой теме
30 апреля 2025, 17:37

Фото: t.me/ideas_forum

На форум «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная кадровая инициатива» поступило более 1 тыс. идей. Об этом сообщили организаторы форума.
Россиян приглашают к участию в форуме. Они могут представить свои проекты, в том числе на тему кадровой политики. Заявку на участие в форуме можно подать до 15 мая на платформе.

Одним из направлений форума стала «Национальная кадровая инициатива». Россиянам предлагают представить проекты, благодаря которым может быть создана целостная экосистема подготовки кадров.

Участники форума смогут представить свои решения по таким темам, как профессии будущего и программы подготовки, профориентация через игры и VR, переподготовка педагогов для работы с новыми технологиями.
«На предыдущих форумах в кадровом треке подавали много интересных проектов. Лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были представлены руководству страны, а получили реальную поддержку и масштабирование», – рассказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.
Двухдневный форум запланирован на лето, он пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

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#форум
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«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды
30 апреля 2025, 17:34

Фото: iStock/banusevim

Впереди теплые деньки, а это значит, что совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».

Когда отключат горячую воду в Москве и Подмосковье в 2025 году


В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего тепло- и водоснабжения. В период с мая по сентябрь будут проводиться плановые отключения горячего водоснабжения. Конкретные даты зависят от района и состояния тепловых сетей.

Где узнать график отключения горячей воды в Москве и Подмосковье


Фото: iStock/LeoWolfert

Варианты получения информации для жителей города Москва

1. Портал mos.ru: Один из наиболее удобных ресурсов. Для получения данных о графике отключений достаточно ввести адрес своего дома в поисковой строке. Портал также предлагает возможность подписаться на уведомления в личном кабинете, что позволит оперативно получать информацию о любых изменениях.

2. Сайты тепловых компаний: Если вы знаете, какая организация отвечает за теплоснабжение вашего дома, можно посетить её веб-сайт. На таких ресурсах часто публикуется информация о плановых отключениях, а также можно найти контактные данные для обратной связи.

3. Мобильные приложения: Приложения «Госуслуги Москвы» и ГИС ЖКХ позволяют пользователям ввести адрес проживания и получать автоматические уведомления о плановых отключениях горячей воды.

4. Справочные службы: Для получения информации можно обратиться по телефонам справочной службы правительства Москвы ( 7 (495) 777-77-77) или единого диспетчерского центра ЖКХ ( 7 (495) 539-53-53).

Информация для жителей Подмосковья размещена на следующих ресурсах:

1. Интерактивная карта коммунальных услуг: Этот ресурс предоставляет возможность подписаться на e-mail-рассылку уведомлений о плановых работах, а также узнать контакты управляющих компаний и обратиться в местные администрации.

2. Портал «Добродел»: На этом сайте жители могут подключить уведомления о профилактических работах в своих домах. Уведомления будут приходить в виде пуш-уведомлений на мобильный телефон или на электронную почту.

3. Горячая линия Министерства энергетики Московской области: Для получения актуальной информации можно обратиться по номеру 8 (499) 455-54-15.

Кроме того, управляющая компания обязана уведомить жильцов об отключении горячего водоснабжения. Информация может быть размещена на информационном стенде или на двери подъезда. Управляющая компания должна разместить объявление не менее чем за 10 дней до проведения работ.

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Что делать и куда обращаться, если вовремя не включили горячую воду


Фото: iStock/antikainen

В случае задержки подачи горячего водоснабжения после планового отключения рекомендуется обратиться в соответствующие инстанции для получения разъяснений и разрешения сложившейся ситуации.

Первоочередным шагом должно быть обращение в управляющую компанию, ответственную за обеспечение горячего водоснабжения в данном районе. Контактная информация управляющей компании, включая номер телефона и адрес, обычно предоставляется в уведомлении об отключении или размещается на официальном сайте компании.

Если управляющая компания не предоставляет обоснованных и аргументированных объяснений причин задержки подключения горячего водоснабжения, следует обратиться в контролирующие органы. В частности, это может быть отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации вашего района, контактные данные которого можно найти на официальном сайте администрации. Также целесообразно обратиться в прокуратуру района, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительно можно направить обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, контактные данные которого легко найти в открытых источниках, а также на горячую линию губернатора вашей области.

Зачем отключают горячую воду


Фото: iStock/tanyss

В рамках планового технического обслуживания системы горячего водоснабжения проводятся работы по замене и ремонту коммуникаций и насосного оборудования. Это позволяет предотвратить возможные сбои в работе системы и обеспечить её бесперебойное функционирование.

Как подготовиться к отключению горячей воды


Чтобы избежать лишних расходов и предотвратить возможные проблемы с сантехникой в квартире, стоит заранее подготовиться к запланированному отключению горячей воды.

Во-первых, нужно закрыть вентили на горячей воде в квартире. Обычно они находятся в специальном шкафчике, где спрятаны все трубы.
Почему это важно? Потому что когда в доме проводят ремонт труб горячего водоснабжения, их не отключают полностью. Так трубы не портятся и не ржавеют. Но в это время из крана горячей воды будет течь холодная, хотя счётчик будет считать её горячей. А горячая вода стоит дороже, чем холодная.

Во-вторых, не забудьте закрыть краны на горячей воде в квартире. Если вдруг сломается кран на трубе, которая идёт от общего стояка, это поможет избежать поломки других кранов в квартире. Ведь в трубах может быть накипь или ржавчина, которые попадут в квартиру во время ремонта. Это может повредить сантехнику или даже вызвать аварию, если горячую воду подадут под сильным давлением.

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Стало известно, в каких ситуациях могут уволить за нарушение дресс-кода
HR-эксперт Лоикова: сотрудника могут уводить за нарушение дресс-кода
30 апреля 2025, 17:04

Фото: iStock/insta_photos

Работодатель может уволить сотрудника, нарушившего дресс-код, если требования к внешнему виду прописаны в документах компании. Об этом предупредила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
Она отметила, что российское законодательство не требует соблюдать сотрудниками дресс-код, тем не менее Трудовой кодекс гласит, что работник обязан следовать правилам внутреннего распорядка. Таким образом, работодатель имеет право зафиксировать требования к внешнему виду в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

«Если работник подписал документы, значит, согласился с перечисленными в них требованиями и обязан их выполнять. В противном случае работодатель может счесть это за нарушение трудовой дисциплины. В первый раз за такое последует замечание или выговор, во второй уже могут и уволить», — пояснила Лоикова в беседе с «Москвой 24».

Тем временем россияне назвали регионы, которые являются лучшими для работы, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования платформы по развитию бренда работодателя Dream Job.

«Саратовская область стала лидером рейтинга и набрала в 2025 году в среднем 3,68 балла. На втором месте — Белгородская область — 3,62. Третье место у Новосибирской области — 3,6, а четвертое занимает Ульяновская область — 3,59. Пятерку лучших регионов для работы замыкает Республика Татарстан — 3,59 балла», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что основным фактором выбора региона для лучшей работы, является рост уровня доходов. Так, чем выше зарплаты, тем выше рейтинг.

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Майские праздники 2025: сколько россияне будут отдыхать и когда выгоднее брать отпуск
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День Кузьмы Огородника 1 мая: что подготовить к посеву в землю и почему лучше не оставаться в одиночестве, народные приметы
30 апреля 2025, 17:00

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В народном календаре 1 мая — день Кузьмы Огородника. Согласно поверьям, в эту пору земля прогревается настолько, что можно приступать к посадкам в открытый грунт. Православные христиане чтят память святых Космы, епископа Халкидонского, и Авксентия. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/onurerdemphotography

В IX веке, когда империя боролась с иконоборчеством, многие верующие страдали за свои убеждения. Среди них были святитель Косма, епископ Халкидонский, и его сподвижник преподобный Авксентий.

Святитель Косма родился в Константинополе и ещё в молодости принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Он ушёл в монастырь и принял иноческий постриг. Позже его рукоположили в сан епископа Халкидонского.

Святитель Косма ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев. В то время император Лев Армянин издавал указы об удалении святых икон из храмов. Однако святитель не подчинился этому указу и остался верен Православию.

За свою твёрдость в вере святитель Косма был изгнан с кафедры и сослан в заточение. Но даже после возвращения из ссылки он вместе с преподобным Авксентием продолжал отстаивать почитание святых икон. Преподобный Авксентий был помощником святителя в этой борьбе. Их совместные усилия стали примером верности православной вере и готовности защищать её в любых обстоятельствах.

Несмотря на непрестанные гонения, святитель Косма ослабел телом, но остался твёрд духом. Святитель Косма и преподобный Авксентий до самой кончины хранили православную веру незыблемо. Их жизнь — пример мужества и верности для последующих поколений христиан.

Приметы дня


Фото: iStock/wolf___

  • Черемуха распустилась — пора сажать ранний картофель.
  • Дождь на Косму — к богатому урожаю ржи.
  • Фиалка зацвела — время сеять петрушку и морковь.
  • В начале мая тепло — в конце жди холода.

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Что можно делать 1 мая


Фото: iStock/Patrick Daxenbichler

День считается хорошим днем для посева различных овощей и зелени, таких как морковь, свекла, редис и укроп. Это связано с тем, что в это время почва уже достаточно прогрета, и растения быстрее прорастают.

В старину в день Кузьмы Огородника было принято загадывать желание, поскольку наши предки верили, что святой поможет ему исполниться.

В древности на Кузьму было принято приглашать в дом как можно больше людей, полагая, что это принесёт удачу. А если шёл дождь, то люди выбегали на улицу, считая, что дождевая вода сделает волосы более здоровыми и сильными.

Что нельзя делать в этот день


В этот день стоит встать с утра пораньше. Те, кто любит поспать, могут пропустить свою удачу и финансовое благополучие.

Нельзя в день Кузьмы предаваться мрачным мыслям, печалиться и проливать слёзы, чтобы не навлечь на себя ещё больше несчастий.

Не стоит раскрывать свои планы окружающим, ведь в результате они могут не осуществиться.

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#растения
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#тепло
#приметы
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Ароматерапевт рассказала, как запахи влияют на самочувствие человека
Ароматерапевт Гришина: древесные запахи позволяют чувствовать баланс
30 апреля 2025, 16:56

Фото: iStock/Sergey Kirsanov

Известно, что ароматы во многом влияют на наше настроение и самочувствие. Почему так происходит?
Ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина в беседе с «Радио 1» заявила, что запахи — это ассоциации с тем, с чем контакт у человека уже был, однако есть универсальные ароматы.

«Цитрусовые ароматы нравятся всем. Запах имбиря, кардамона, мускуса пробуждают в человеке уверенность, страсть», — сказала эксперт.

По ее словам, чаще всего люди обращаются к ароматерапевтам с проблемами тревоги и стресса, и тогда подбираются древесные запахи, которые ассоциируются с устойчивостью и внутренним балансом.

«Можно к древесным добавить, например, ваниль или корицу, тогда будет ощущаться комфорт и тепло», — объяснила Гришина.

Она добавила, что с помощью ароматестирования можно считать психоэмоциональное состояние человека.

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