День Кузьмы Огородника 1 мая: что подготовить к посеву в землю и почему лучше не оставаться в одиночестве, народные приметы

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В народном календаре 1 мая — день Кузьмы Огородника. Согласно поверьям, в эту пору земля прогревается настолько, что можно приступать к посадкам в открытый грунт. Православные христиане чтят память святых Космы, епископа Халкидонского, и Авксентия. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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В IX веке, когда империя боролась с иконоборчеством, многие верующие страдали за свои убеждения. Среди них были святитель Косма, епископ Халкидонский, и его сподвижник преподобный Авксентий.
Святитель Косма родился в Константинополе и ещё в молодости принял решение посвятить свою жизнь служению Богу. Он ушёл в монастырь и принял иноческий постриг. Позже его рукоположили в сан епископа Халкидонского.
Святитель Косма ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев. В то время император Лев Армянин издавал указы об удалении святых икон из храмов. Однако святитель не подчинился этому указу и остался верен Православию.
За свою твёрдость в вере святитель Косма был изгнан с кафедры и сослан в заточение. Но даже после возвращения из ссылки он вместе с преподобным Авксентием продолжал отстаивать почитание святых икон. Преподобный Авксентий был помощником святителя в этой борьбе. Их совместные усилия стали примером верности православной вере и готовности защищать её в любых обстоятельствах.
Несмотря на непрестанные гонения, святитель Косма ослабел телом, но остался твёрд духом. Святитель Косма и преподобный Авксентий до самой кончины хранили православную веру незыблемо. Их жизнь — пример мужества и верности для последующих поколений христиан.
Приметы дня
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- Черемуха распустилась — пора сажать ранний картофель.
- Дождь на Косму — к богатому урожаю ржи.
- Фиалка зацвела — время сеять петрушку и морковь.
- В начале мая тепло — в конце жди холода.
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Что можно делать 1 мая
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День считается хорошим днем для посева различных овощей и зелени, таких как морковь, свекла, редис и укроп. Это связано с тем, что в это время почва уже достаточно прогрета, и растения быстрее прорастают.
В старину в день Кузьмы Огородника было принято загадывать желание, поскольку наши предки верили, что святой поможет ему исполниться.
В древности на Кузьму было принято приглашать в дом как можно больше людей, полагая, что это принесёт удачу. А если шёл дождь, то люди выбегали на улицу, считая, что дождевая вода сделает волосы более здоровыми и сильными.
Что нельзя делать в этот день
В этот день стоит встать с утра пораньше. Те, кто любит поспать, могут пропустить свою удачу и финансовое благополучие.
Нельзя в день Кузьмы предаваться мрачным мыслям, печалиться и проливать слёзы, чтобы не навлечь на себя ещё больше несчастий.
Не стоит раскрывать свои планы окружающим, ведь в результате они могут не осуществиться.
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