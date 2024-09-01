Фекла Свекольница 1 сентября: как избежать беды и почему нельзя долго смотреться в зеркало

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1 сентября православные верующие отмечают память святой Феклы Газской, а также мучеников Тимофея и Агапия. В народном календаре этот день называется Фекла Свекольница. В старину в это время начинался сбор свеклы, и чтобы урожай не пострадал от плохой погоды, люди работали с утра до вечера, хотя иногда находили минутку для праздности. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день, а чего категорически стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».
Фекла Свекольница: история праздника
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В храмах в этот день почитают трех великих мучеников: святую Феклу Газскую, Тимофея и Агапия, которые жили в IV веке. Под правлением жестокого императора Диоклетиана они распространяли христианство среди язычников, за что были казнены.
Праздник, связанный с тремя мучениками, получил название в честь Феклы Газской. Поскольку этот день совпадал с началом уборки свеклы, одной из самых значительных культур, в названии возникло дополнение – «свекольница». Тем не менее, в некоторых регионах этот праздник 1 сентября (по старому стилю 19 августа) именовали иначе: «Андреем-тепляком», «Тепляком», «Андреем Стратилатом» или просто «Феклой».
Традиции праздника Феклы Свекольницы
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Празднование Феклы Свекольницы включает в себя множество традиций. В этот день принято готовить блюда из свеклы, так как она считается главным символом праздника. Часто на столе можно увидеть свекольник, борщ и другие блюда, в состав которых входит этот корнеплод.
Что можно делать в день Феклы Свекольницы?
- Собирать урожай: если у вас остались неубранные овощи, этот день подходит для завершения сбора.
- Готовить блюда из свеклы: приготовление традиционных блюд — важная часть праздника.
- Проводить обряды на благополучие: в этот день можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи и изобилия в дом.
Что нельзя делать в день Феклы Свекольницы?
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Одно из самых важных ограничений, связанных с Феклой Свекольницей, касается планов на будущее. Озвучивать их следует только самым близким людям. Если начать делиться своими намерениями с незнакомцами, они могут не осуществиться. В день Феклы Свекольницы также запрещается:
- жаловаться на судьбу – это может привести к постоянным проблемам и разногласиям в семье.
- долго разглядывать себя в зеркале – это может старить лицо.
- чинить старую одежду, обувь, предметы мебели или посуду – это может привести к неприятностям разного рода.
- следить за огнем – это сулит болезни и негативные энергии.
Фекла Свекольница – это праздник, пропитанный миром и спокойствием. В этот день особенно не приветствуются споры, слухи и конфликты. Нарушители предостережений могут столкнуться с финансовыми трудностями и недомоганиями. Суеверия и традиции являются важной частью народных праздников. Хотя верить в них не обязательно, знание обычаев наших предков может быть полезным.
Приметы на Феклу Свекольницу
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Существует множество примет, связанных с этим днем. Например, если на Феклу Свекольницу выпадает снег, зима будет холодной. Также считается, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет ранней. Если облаков мало, значит, погода будет ясной и прохладной. Погода в дневное время будет определять, какой будет осень.
Если березовые листья начали желтеть, это означает раннюю весну. Журавли, летящие высоко и медленно, предсказывают тихую и теплую осень.
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Анастасия Хохлова