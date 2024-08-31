Лошадиный праздник 31 августа: Что нужно сделать, чтобы удача преследовала целый год

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31 августа христиане вспоминают о двух святых раннехристианских мучениках — Флоре и Лавре. В народе этот день называют Флор и Лавр, а также Лошадиный праздник. По старому стилю эта дата приходилась на 18 августа.
История праздника
Флор и Лавр были родными братьями, которые славились своим мастерством в строительстве каменных сооружений. Однажды правитель поручил им построить языческий храм. Полученную плату за работу Флор и Лавр не оставили себе, а раздали бедным и рассказали им о Христе.
Во время проповеди произошло чудо — сын языческого жреца исцелился. Это событие привело к тому, что жрец и его отец приняли христианство.
После завершения строительства храма Флор и Лавр вместе с другими христианами собрались в нём для совместной молитвы. Затем они уничтожили всех идолов в храме. За это они поплатились: правитель разгневался и приказал схватить участников событий. Флора и Лавра сожгли, а затем бросили в колодец и засыпали землёй.
Согласно преданию, после обретения мощей братьев прекратился падеж скота. Поэтому на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. На иконах святых изображают только с лошадьми.
Также существует предание, что когда были найдены мощи мучеников, в округе прекратился падеж скота. С тех пор Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей. На Балканах считали, что братьев обучил обращению с лошадьми сам архангел Михаил. На древнерусских иконах братьев всегда изображали с конями.
Поэтому святых называют Лошадниками, а 31 августа принято хорошо ухаживать за лошадьми.
Традиции в день Святых Флора и Лавра
На Руси в день Флора и Лавра было принято не работать с лошадьми. С самого утра их тщательно чистили, мыли и заплетали им гривы. После этого животных отводили к обедне и окропляли их святой водой, чтобы защитить от болезней.
У крестьян этот день был последним для полевых работ. После окончания сева они устраивали праздничное гуляние. По традиции вырывали полынь и рассматривали её корни: если они были толстыми, то на следующий год можно было ожидать хорошего урожая.
В честь лошадиного праздника женщины пекли фролы — печенье, которое по форме напоминало копыто, а также пироги в виде подковы.
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Из подков делали обереги: их мыли в родниковой воде и вешали над входной дверью рожками вверх. Воду обязательно выносили из дома и выливали на землю.
Если в семье начинались неприятности, то подкову снимали, обмывали и возвращали на прежнее место. Чтобы притянуть удачу, её также натирали воском свечи.
По подкове гадали: чтобы узнать, исполнится ли желание, её подбрасывали вверх и смотрели, как она упала по отношению к гадающему. Если рожками была направлена к человеку, то ответ считался положительным, а если нет — отрицательным.
Что нельзя делать в Лошадиный праздник
В день Флора и Лавра не следует ругаться, ссориться с близкими и думать о ком-то плохо. Не стоит разводить сплетни и сеять негатив.
Также в этот день, как и в любой другой, нельзя плохо и неуважительно относиться к лошадям, так как это может привести к проблемам в будущем.
Согласно поверью, в день Флора и Лавра нельзя топтаться по траве, потому что сегодня она обретает способность «вещать».
Фото: istockphoto / Alexlukin
Вечером 31 августа женщинам не рекомендуется выходить на улицу одним. На Руси верили, что лучше провести этот вечер дома, занимаясь приготовлением еды, уборкой, детьми или рукоделием.
В этот день нельзя заставлять лошадей работать и обижать их, проявлять грубость и агрессию по отношению к ним. Женщинам также не следует проводить вечер вне дома — лучше остаться в кругу семьи и заняться рукоделием.
В день Флора и Лавра не стоит лениться, так как с этого дня начинали сбор урожая с плодовых деревьев. Городские жители могут приобрести яблоки или груши в магазине и сварить компот на зиму.
Что можно делать 31 августа
В этот день особое внимание уделялось лошадям. С самого утра лошадей угощали различными лакомствами: пекли специальное печенье в виде копыта и даже поили их молодым пивом.
С Лошадиного праздника начинались так называемые «бабские посиделки», на которые наши предки собирались целыми селениями. Они громко пели, водили хороводы и много танцевали.
Женщины, которые соскучились по шитью и рукоделию, могли заниматься этим сегодня.
На Флора и Лавра, Лошадников, принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить лошадь каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами или даже пивом.
В этот день коней традиционно купают, расчёсывают, кормят и выгуливают.
Фото: istockphoto / Valeria Titarenco
Также пекут выпечку в форме лошадок с двумя головами, а для табунщиков готовят особый пирог.
Существует поверье, что в последний день лета трава обладает способностью «вещать». Если прийти в лес или парк в одиночестве, сесть на лужайку и прислушаться, можно услышать, как растения «пророчат».
31 августа принято сушить полынь. Траву собирают в небольшой веник и прячут его в укромном месте — такой оберег может защитить дом от появления нечистой силы.
Приметы на Лошадиный праздник
В этот день существует множество примет, связанных с погодой. Например, если лошадь фыркает, то скоро пойдёт дождь. А если она трясёт головой, то будет ливень.
Если соловьи и кукушки не поют, значит, они уже улетели в тёплые края.
Свежий и прозрачный воздух может предвещать скорое ненастье. Если воздух остаётся умеренно тёплым и сырым, как днём, так и ночью, и при этом нет дождя, то это тоже может быть признаком ненастья.
Если над лесом синеет воздух, то это может означать, что скоро станет тепло.
Низко стелющиеся облака могут предвещать непогоду.
Если коровье молоко быстро скисает после надоя, то это может быть признаком приближения грозы.
Если диск солнца имеет сильно искажённую форму, то это может предвещать сырой и облачный день.
Если козы охотно гуляют по лужайке и щиплют траву, то это может указывать на хорошую погоду.
Фото: istockphoto / Lubo Ivanko
Если солнце скрыто за тучами в жаркий день, то это может быть предвестником дождя.
Найти подкову — к удачному году
Если птица утром постучалась в окно, то это может сулить счастье вечером.
Если кот и собака сцепились, то это может предвещать семейную ссору.
Если вы посолили огурцы на Фрола, то они обязательно будут хрустящими.
Алые звезды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.
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Мира Полтева