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Миронов день 30 августа: Что нужно сделать, чтобы беды обходили стороной

Верующие отметят праздник в честь святого Мирона 30 августа
30 августа 2024, 00:00
Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

30 августа верующие чтят память святого Мирона. Этот день в народе называют Днём Мирона или Вдовьими помочами. По старому стилю он приходился на 17 августа.
О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника

Святой Мирон происходил из знатного рода и служил пресвитером в Ахаии. Он был известен своим кротким нравом и благочестием, а также добротой к людям.



Мирон жил в III веке в греческом городе Ахаия и происходил из богатого знатного рода. Он был пресвитером Ахеи во времена правления императора Декия и отстаивал права прихожан.

Согласно преданию, местный правитель Антипатр зашел в христианский храм с намерением схватить находившихся там людей и подверг их мучениям. Тогда Мирон заступился за них и его подвергли пыткам в городе Кизик. Антипатр приказал сжечь его заживо, однако огонь не причинил пресвитеру вреда.

После ночи в темнице он был брошен на съедение диким зверям, но они не тронули его, а одна из львиц перегрызла его путы. Затем его бросили в печь, но пламя погасло. Не выдержав этого, правитель города наложил на себя руки. В конце концов, солдатам пришлось отрубить ему голову.

Соратники забрали останки Мирона и похоронили их недалеко от места казни.

Второе название этого праздника — Вдовьи помочи. В народе сохранилась поговорка: «На вдовий двор — хоть щепку кинь». Она означала, что нужно хоть немного помочь.

По традиции 30 августа все мужчины в селе помогали вдовам, сиротам и тем, кто оказался в беде. Отказывать нуждающимся в помощи было нельзя, ведь святой Мирон служил примером милосердия.

Традиции в Миронов день

30 августа считался началом активного листопада, поэтому крестьяне завершали полевые работы. По приметам, если не отсеяться в этот день, то на следующий год можно было собрать только цветы.

Также в этот день часто дули ветры. Однако наши предки могли предсказать погоду заранее — по дню Тихона. Если Тихон дует тихо, то и Мирон отдыхает.

Мужчины в этот день помогали по хозяйству женщинам, оставшимся без мужей, и сиротам. Они чинили сломанные вещи, заготавливали дрова на зиму. А хозяйки дарили вещи и утварь, угощали хлебом и пирогами. Всё это делали от души, веря, что благое дело вернётся сторицей.

Девушки в Миронов день проводили «похороны мух». Насекомых клали в скорлупу от орехов или в кожуру овощей и закапывали в землю. Этот обряд сопровождался песнями. В это время парни присматривали невест, так как начиналось время осенних свадеб.
Фото: istockphoto / Lastovetskiy

Обряд имел особое значение. В представлении древних славян насекомые — это души умерших людей. Комар и муха, по мнению наших предков, уносили душу усопшего на тот свет. Кроме того, ритуал символизировал наступление холодов и гибель насекомых.

По традиции 30 августа также сжигали старые вещи. Верили, что пламя может унести все беды, неприятности и болезни. Чтобы они не вернулись, у входной двери вешали пучки сухой травы и лапти. Такой оберег должен был защитить от сглаза и порчи.

Матери на Миронов день обливали детей водой, набранной в колодце. Это делали для того, чтобы оградить ребёнка от всех недугов.

Также существовал ритуал от дурного сна. Чтобы плохой сон не сбылся, собирали стебли 12 трав, перевязывали красной шерстяной ниткой и обметали этой метелкой постель. А после её сжигали.

Что нельзя делать 30 августа

Наши предки верили, что всматриваясь в своё отражение 30 августа можно потерять красоту. Поэтому 30 августа лучше не увлекаться разглядыванием себя в зеркале.

Ссоры между парами в эту дату могут привести к разлуке. Чтобы избежать этого, стоит быть внимательными и заботливыми друг к другу.

На Руси считали, что если проснуться 30 августа пораньше, то можно избежать проблем с деньгами. Поэтому лучше не залёживаться в постели.
Фото: istockphoto / oatawa

Согласно примете, сегодня не стоит поднимать вещи с земли, особенно на перекрёстках или вблизи них. Это может быть уловкой колдунов для передачи негативной энергии.

Чтобы не стать жертвой украденной красоты, в этот день лучше не задерживаться в магазинах одежды и не тратить на примерку слишком много времени.

В Миронов день категорически запрещается навещать умерших на кладбище и поминать их в доме. Также не стоит ссориться с близкими, кричать на них или обижаться. Лучше быть внимательными и заботливыми друг к другу.

Если вы хотите узнать, что вас ждёт в будущем, лучше отложить гадания на другой день. Этот день не подходит для привлечения мистической силы.

Что можно делать в Миронов день

В этот день можно посетить церковь и помолиться святым, а также попросить здоровья и удачи для себя и своих близких.

В старину утром мужчины отправлялись на сельскохозяйственные работы, а хозяйки занимались заготовками на зиму: солили и сушили грибы, варили варенье из лесных ягод и компоты из яблок.

Также в этот день было принято вешать старые лапти над входом в избу. Позже их заменяли ношеной обувью. Люди верили, что таким образом можно защитить своё жилище от нечисти, зависти и злых духов.
Фото: istockphoto / AndrisBarbans

На Вдовьи Помочи было обязательно проявить внимание к нуждам вдов, сирот и обездоленных. Мужчины приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, а женщины приносили продукты.

А ещё в этот день рекомендуется сжечь все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с вещами из дома уйдут все обиды и печали. Ч

Приметы

В народе существует множество примет, связанных с Мироновым днём. Считается, что в этот день можно узнать, какая погода будет на Покров Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября.

Например, если журавли успели улететь в тёплые края к Миронову дню, то на Покров ударят сильные морозы.

Если же 30 августа небо закрывают тёмные тучи, то это означает, что ненастье пришло надолго. А вот хорошая погода в Миронов день сулит раннюю весну.

Также есть и другие приметы, связанные с этим днём. Например, если ранним утром трава покрылась инеем, то это предвещает богатый урожай в следующем году.
Фото: istockphoto / Sergii Kateryniuk

30 августа окажется неудачным для похода под венец — молодожёны будут несчастны в браке и быстро разойдутся.

Кроме того, считается, что если погода в праздник хорошая, то весна наступит рано. Если птицы улетели на юг, то осень придёт раньше.

А если на рассвете солнце багрового цвета, то погода будет ветряной. А вот если на утро была роса и туман, то можно было ожидать хорошей погоды.

В целом, Миронов день — это интересный и загадочный праздник, который до сих пор вызывает интерес у людей и помогает им предсказывать погоду и события в будущем.

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#приметы
В США растет спрос на элитные бункеры от ядерной катастрофы
Аналитики заявили о повышении спроса на бункеры Судного дня в США
29 августа 2024, 23:20

Фото: Istockphoto/denisik11

В США резко вырос спрос на строительство частных бункеров Судного дня, которые, по заявлению производителя, способный защитить от ядерной катастрофы. Об этом сообщил телеканал Fox News 29 августа.
«Спрос на бункеры вырос из-за того, что многие американцы обеспокоены социальной напряженностью», – передают СМИ со ссылкой на техасскую компанию Atlas Survival Shelters.

По сообщению главы компании Рона Хаббарда, заказы начали поступать каждый день. Один бункер стоит от 20 тысяч до миллиона долларов, в зависимости от запросов заказчика. Самые дорогие бункеры – с защитой от биологической и ядерной катастрофы. Остальные гарантируют защиту от взрывов и пандемии.

Среди покупателей элитных бомбоубежищ есть такие знаменитости, как сестры Хлоя и Ким Кардашьян, а также блогер Мистер Бист.

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#война
#страх
#безопасность
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Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие»
29 августа 2024, 22:47

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области, региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие». Он прошёл в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
В форуме участвовали более 500 человек. Фаевская пожелала им плодотворного времяпрепровождения.
«Наше старшее поколение – это кладезь ума, таланта и профессионализма. Вы являетесь хранителями традиций и культуры, обучаете молодое поколение. Губернаторский проект «Активное долголетие» – дань уважения вашим заслугам. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», – отметила Фаевская, выступая на церемонии открытия.
В церемонии также приняли участие первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат регионального парламента, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.

Губернаторский проект «Активное долголетие» существует пять лет. Сейчас для его участников в Подмосковье открыто 67 клубов, которые посещают около 400 тысяч пенсионеров. В клубах доступно 31 направление – это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое.

На территории Одинцовского парка участники форума могли посетить мастер-классы, многочисленные занятия и ярмарку, на которой свою продукцию представили инклюзивные мастерские «Империя Ремёсел».

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#пенсионеры
#активное долголетие
#форум
#одинцово
#подмосковье
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#пожилые люди
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Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым
Президент Макрон: Я не знал о приезде Дурова и не собирался с ним встречаться
29 августа 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже. Об этом глава Франции заявил на пресс-конференции в Сербии 29 августа.
«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», – заявил Макрон в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

О том, что Дуров якобы прилетел в Париж на встречу с Макроном сообщило издание Le Canard enchainé со ссылкой на самого же основателя Telegram. Именно это, по данным СМИ, заявил полиции Дуров во время задержания аэропорту Ле Бурже.

После французские власти неоднократно опровергали планы о встрече Дурова с Макроном. Оказалось, что в день задержания Павла, президента Франции в Париже не было.

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#париж
#telegram
#информация
#макрон
#арест
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Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / alempkht

«Роспатриотцентр» в этом году проводит обучающий хакатон «Вызовы будущего в сфере молодёжной политики», сообщили в пресс-службе организаторов обучения. Мероприятие пройдёт в Тула с 4 по 7 октября.
«Хакатон проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование». Цель – познакомить участников с современными тенденциями и методами работы в области цифровизации проектов молодёжной политики. Программа хакатона направлена на развитие навыков работы в команде по созданию инновационных цифровых продуктов», – говорится в сообщении.
Участниками хакатона могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики. Они должны представлять такие категории, как студенты, обучающиеся по специальностям в области IT; молодые специалисты сферы IT; а также представители профессий, связанных с этой сферой – инженеры данных, разработчики программного обеспечения и баз данных.

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку до 4 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

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#обучение
#it
#молодёжь
#нацпроекты
#россия
#хакатон
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Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины
Автоюрист Лагун рекомендовал насторожиться при фразе «сел и поехал»
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock/AndreyPopov

Автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком
Кроме этого, насторожить должны фразы «не бит, не крашен», «ТО вовремя», а также отсутствие подробностей в описании объявления, известные только собственнику.

Стоит обратить внимание и на фото: у недобросовестного продавца или перекупщика сняты только общие планы среднего или плохого качества, самих снимков мало.

«Пробег, как правило, не показан. Владельцы делают фото с наиболее привлекательных ракурсов, тщательно выбирая место съемки, — чтобы автомобиль «заиграл» и привлек потенциальных покупателей, перекупщики же подобному не придают значения, а лица, продающие криминальный или проблемный автомобиль, делают фото в гаражах, в промзоне», — добавил в беседе с NEWS.ru Лагун.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов комментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.

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#автомобиль
#закон
#фото
#пробег
#съёмки
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Адвокат Добровинский назвал страну, которая не выдаст Дурова
Адвокат Добровинский: Россия не выдаст Дурова
29 августа 2024, 21:29

Фото: iStock/macky_ch

Адвокат Александр Добровинский заявил, что единственной страной, где основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров может укрыться, и которая его не выдаст, является Россия.
«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Добровинский.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье.

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Форум «Активное долголетие в Подмосковье» собрал в Одинцове около 500 участников
29 августа 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Около 500 участников приняли участие в масштабном форуме «Активное долголетие в Подмосковье», который прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Форум организовала Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Площадка собрала членов муниципальных клубов «Активное долголетие», а также почётных гостей, представителей профильных региональных министерств и ведомств, депутатов разных уровней.

В этом году проекту губернатора Московской области исполняется пять лет. За это время в него удалось вовлечь порядка 400 тыс. человек – женщин и мужчин пенсионного возраста. Для них в Подмосковье открыто 67 клубов.
«Им доступно большое количество активностей – от прыжков с парашютом до прыжков на батутах, скандинавская ходьба, экскурсии. И всё время перечень занятий расширяется. Сегодня мы уже смело констатируем, что проект удался», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

От имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова участников приветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.
«Проект существует много лет, и хочется, чтобы он развивался, чтобы именно вы давали нам идеи, как сделать его лучше и интереснее. Хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго, отличного настроения и продуктивного дня», – сказала Лазутина.
Депутат Госдумы, певец Денис Майданов подчеркнул, что пятилетие регионального проекта совпало с Годом семьи в России.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Для представителей старшего поколения работали различные площадки – выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере. Желающие могли посмотреть выступления творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На пленарной части законодатели и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали развитие проекта, улучшение качества жизни старшего поколения Подмосковья.
«Сейчас на рассмотрении в Мособлдуме находится проект закона, предусматривающий ежемесячные доплаты до 20 тыс. рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Таких граждан в регионе около 70 тыс. Комитет поддержит этот проект, и дума примет его на ближайшем заседании», – рассказал Андрей Голубев.
По его словам, с принятием закона пенсионеры получат выплату, рассчитанную с 1 июля.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

О том, что собой сегодня представляет проект, рассказала курирующая это направление в Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова. Она отметила, что помимо клубов «Активное долголетие», занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые носят сезонный характер. Особенно большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.

Обсуждали и развитие в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий, 6-7 лет назад в регионе не было ни одного гериатрический кабинета, работали всего четыре врача-гериатра.
«К 2023 году лечебно-профилактических учреждений было уже 17, коечный фонд составил 420 коек. Кабинетов сейчас 88», – привёл актуальные данные Яроцкий.
Подводя итог заседания, Голубев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе заседания, будут рассмотрены в Мособлдуме.

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#активное долголетие
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#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#андрей голубев
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Врач Хорошев раскрыл, кто из людей дольше всех живёт
Врач Хорошев: Дольше всех живут учёные
29 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что из людей долгожителями являются учёные.
Он объяснил это образом их жизни и профессиональной деятельностью.

«Кто из людей живет на планете дольше всего? Это учёные. Это доказано. Средний возраст ученого 90 лет. Эти люди поглощены своей работой, им не приходится заедать или запивать свою жалкую жизнь чем-то токсичным. При этом они работают в комфортных условиях, а их теломеры позволяют им жить очень много и эффективно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

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#болезни
#люди
#здоровье
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Стали известны даты торжественных линеек ко Дню знаний в петербургских вузах
Линейки в петербургских вузах будут проходить в разные дни
29 августа 2024, 20:34

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Торжественные мероприятия и линейки в честь Дня знаний в университетах Санкт-Петербурга будут проходить в разные дни.
Так, Санкт-Петербургский гуманитарный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) отпразднует День знаний 30 августа, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) – 1 сентября.

А в Санкт‑Петербургском государственном университете (СПбГУ) посвящение в студенты пройдёт 31 августа.

«Каждый год 31 августа в Университете встречаются сотрудники, почётные гости, правительство города, чтобы поздравить наших первокурсников с началом учёбы. Это важный этап их жизни, посвящение в большое и дружное сообщество университета, которое на протяжении 300 лет связывает выдающихся ученых, общественных деятелей, политиков, спортсменов и деятелей искусства», – приводит «Петербургский дневник» слова первого проректора по молодёжной политике и организации приёма СПбГУ Александр Бабич.

До этого сообщалось, что завтра, 30 августа, отмечается праздник День Мирона. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату нельзя посещать кладбище, а влюблённым не рекомендуется ссориться.

Ранее в России отмечали Успение Пресвятой Богородицы.

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