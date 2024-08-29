Ореховый спас 29 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать жизненных трудностей

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29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас, также известный как Спас Нерукотворный, или Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. В старину этот праздник праздновали 16 августа.
История праздника
Ореховый Спас — день благодарения за урожай зерновых и орехов. В этот день можно есть орехи нового урожая, которые освящают в церкви.
Второе название праздника — Хлебный. В этот день заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая.
В некоторых селах есть традиция хранить остатки первого каравая за иконой, чтобы оберегать семью от голода и «приманивать» благополучие в дом.
Ореховый Спас также связан с памятью о перенесении Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.
Предание гласит, что во время земной жизни Иисуса Христа в Едессе жил царь Авгар, который страдал от проказы. Услышав о чудесах, которые совершал Спаситель, он попросил его прийти в Едессу для исцеления.
Анания, который был искусным живописцем, попросил Иисуса Христа прийти в Едессу и помочь ему, но не смог запечатлеть его черты, которые постоянно менялись. Тогда Иисус сам простерся перед изображением божественного лика на ткани, и черты Спасителя проступили на ней.
Считается, что нерукотворный образ – первая в истории икона, которая стала аргументом в защиту иконопочитания.
Полотно было похищено и перевезено в Константинополь, где оно стало главной святыней города.
В 944 году император Константин Багрянородный выкупил образ у эмира и перенес его в Константинополь. И хотя в XIII веке святыня была утеряна, верующие отмечают праздник ежегодно и в православных храмах прикладываются к копиям этого изображения.
Традиции Орехового спаса
В древности в день Спаса Нерукотворного наши предки усердно молились. Затем женщины собирали своих мужчин на поля, давали им хлеб и соль. На телегу ставили три снопа, а сверху клали мешки с зерном для посева. На полях мужчин уже ждали дети с пирогами и гречневой кашей.
К этому дню в России созревали орехи, поэтому Спас называли Ореховым. Наши предки старались собрать все орешки, которые видели. Детям загадывали тематические загадки: «Наклони меня, сломи меня. Сломаешь — гладко, расколешь — сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине — архиерей»; «Маленький мужичок — костяная шубка».
На Руси Ореховый Спас широко отмечать особо не было принято, так как в это время была в разгаре страда. Тем не менее, некоторые традиции в этот праздник соблюдались неукоснительно.
Хозяйки пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, а на ужин готовили пироги с орехами и другими дарами уходящего лета. Праздничный стол был богатым и разнообразным, чтобы следующий год был урожайным и радостным.
Фото: istockphoto / Oxana Medvedeva
29 августа дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам — орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца. Изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.
Хозяйки в этот день готовили лечебную ореховую настойку, заливая коньяком или водкой перепонки грецких орехов и настаивая её в тёмном месте. Ореховой настойкой в холодную зиму лечили простуду, добавляя её в горячий чай. Также считалось, что из ореховых ветвей нужно делать обереги, которые будут защищать от злых духов. А если человек попарится ореховым веником, то уйдут все болезни и сглазы.
Существует поверье о «холщовом» названии Спаса. В этот день популярностью пользовались ярмарки, на которых продавали холсты. Отсюда берёт начало традиция, по которой следует купить хоть что-то, даже самую простую вещицу. Иначе весь следующий год можно провести в бедности.
Сохранилась и поговорка: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зелёных горах холсты продают».
Что нельзя делать 29 августа
В любой день, а особенно сегодня, нужно относиться к хлебу с уважением. Нельзя его выбрасывать или наступать на крошки — это может привести к неприятностям.
Также следует бережно относиться к источникам воды — колодцам и родникам. Нельзя бросать в них мусор, плевать, ругаться рядом.
29 августа нельзя использовать чужие полотенца, чтобы не перенять на себя беды и несчастья другого человека.
В этот день, который называется Спас Нерукотворный, опасно ходить в одиночку по лесу или по незнакомым местам. На Руси верили, что в этот день нечистые силы особенно опасны и могут похитить человека и причинить ему вред.
Фото: istockphoto / Dzmitrock87
Нельзя обижать близких, ругаться с ними и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Вся негативная энергия может вернуться к вам бумерангом.
Также в этот день нежелательно проводить время в одиночестве, лучше собраться с компанией молодёжи и погадать на суженого.
И, наконец, нельзя лениться в этот день, ведь это время сбора урожая и подготовки к зиме.
Что можно делать в Ореховый спас
В этот день можно есть мясо, рыбу и молочные продукты.
Крестьяне отправлялись на ярмарки, чтобы продать свой урожай и купить нужные вещи, например, ремесленные изделия. После ярмарки они обязательно шли в баню, где парились вениками из орешника. Верили, что это поможет защититься от злых духов.
В этот день в народе было принято торговать холстами и полотнами на ярмарках. Считалось, что если купить что-то из ткани в этот день, то весь год будет удачным.
Также 29 августа начинался сбор урожая орехов. Из муки нового урожая хозяйки готовили пироги, пряники и булки с ореховой начинкой. Этой выпечкой угощали родных и соседей.
В Ореховый Спас заготавливают лечебные настойки: орехи заливают водкой или коньяком и убирают в тёмное место. Такой напиток поможет победить простуду зимой. Также стоит запастись вениками для бани из веток орешника.
Фото: istockphoto / kazmulka
Считается, что по вкусу первого съеденного в Третий Спас ореха можно узнать будущее. Если орех окажется сладким — ждёт счастье и благополучие, а если горький — не избежать трудностей и разочарований.
В лес можно ходить только с «ореховым» оберегом, который защитит от нечистой силы.
Есть ещё одно поверье: если положить в этот день в кошелёк сросшиеся между собой орехи, то весь последующий год будет удачным в финансовом плане.
На Ореховый Спас девушки традиционно гадают на свою судьбу, но стоит помнить, что гадания не приветствуются церковью.
Для гадания нужно сорвать молодой ореховый плод с дерева и попробовать его на вкус. По вкусу можно узнать своё будущее: сладкий орех — к любви, неспелый — к новости, гнилой — к неудаче, а горький — к слезам.
ПриметыВ следующем году ожидается богатый урожай хлеба, если было много орехов.
Белые звёзды предвещают сухую и ясную погоду.
Если вода спокойная, без ряби и волн, то осень и зима будут тихими, без сильных ветров и метелей.
Если журавли не улетают, то зима будет поздней, и тепло простоит долго.
Орех упал на голову - можно ожидать неожиданную прибыль.
Отыскать два сросшихся ореха — это невероятная удача. Такой плод нужно сохранить, ведь это сулит финансовую прибыль.
Фото: istockphoto / eternalcreative
Благоприятный день для дальних путешествий предвещает успешное прохождение.
Дождь или гроза предвещают тёплую осень.
Солнечный день сегодня предвещает раннее бабье лето.
Если случайно пролить на себя воду, то ожидаются большие деньги.
В один год не могли быть одновременно хороший урожай и орехов, и пшеницы. И если в это лето уродилась пшеница, то в следующее ждали богатого урожая орехов.
Если при сборе орехов попался червивый плод, то это могло предвещать неприятности.
Гроза на Ореховый Спас обещает тёплую осень.
Первый орех нужно съесть самому, а второй отдать первому встречному — это способ отвести порчу.
Каков на вкус первый орех, таким и следующий год будет: если спелый — придёт достаток и любовь, гнилой — ждать беды, неспелый — к новостям.
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