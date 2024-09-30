«Социальная ипотека» помогла фельдшеру приобрести жилье в Подмосковье

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Программа «Социальная ипотека» позволила фельдшеру скорой медицинской помощи Евгению Медведеву приобрести собственную квартиру в Красногорске, чтобы быть ближе к месту работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Программа «Социальная ипотека»
«Мы рассматривали только вторичный рынок, чтобы можно было заехать, жить, постепенно делать ремонт, обустраиваться. Подобрали уютную „двушку“. Особенно важно для меня то, что дом находится в пешей доступности от подстанции. Десять минут ходьбы до работы — это невообразимое счастье!» — говорит он.
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