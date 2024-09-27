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Медсестра купила квартиру в Коломне благодаря соципотеке

27 сентября 2024, 09:54
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Медсестра Наталья Грачёва, переехавшая с семьёй в Подмосковье из Саратовской области, приобрела двухкомнатную квартиру в Коломне благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Выбрали «двушку» в хорошем доме новой постройки. Очень удачное расположение — район спокойный и со всей необходимой инфраструктурой. И, что важно для меня, до работы можно дойти пешком», — сказала медик
Наталья Грачёва работает в Коломенской больнице, её общий стаж превышает двадцать лет.



Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. Согласно правилам программы, «тело» ипотечного кредита в течение десяти лет выплачивает регион, а собственник квартиры платит только проценты по займу. Программа рассчитана на медиков, учителей, молодых учёных, уникальных специалистов в сфере ОПК и тренеров.

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Семья из Лотошино приобрела квартиру благодаря жилищной программе
27 сентября 2024, 10:06

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Мама с двумя детьми из городского округа Лотошино стала обладательницей собственной квартиры, воспользовавшись подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Евгения Купцова работает продавцом и воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Ярослава. По словам Евгении, ее сыновья уже становятся надежными помощниками в домашних делах.

Ранее семья проживала у родственников. Получив информацию о программе поддержки молодых семей от знакомых, Евгения решила подать заявку и теперь у семьи есть собственная трёхкомнатная квартира.

«Мы взяли квартиру с новым ремонтом. Уже заехали, живем, радуемся. Очень хорошее место. Здесь тихо и близко к школе, детскому саду, спортивному центру», — говорит она.
Чтобы стать участником, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека), проживание в Московской области (регистрация по месту жительства) и наличие доходов для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможности получить кредит на эту сумму.

В 2024 году участниками данной подпрограммы стали 271 молодая семья в Подмосковье.

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SHOT: Осуждённый пожизненно глава Ореховской ОПГ хочет отправиться на СВО
27 сентября 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.

Буторин ежедневно тренируется, изучает йогу, занимается дыхательными практиками, упражнениями для концентрации внимания. Он уверен, что пригодится на передовой, учитывая его знания, полученные в армии, где он был сапёром. Из рядов Вооружённых сил РФ Буторин уволился в чине прапорщика.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 сентября составила четыре балла
27 сентября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Утром 27 сентября на дорогах Московской области наблюдается загруженность в 4 балла. По информации от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1,5% превышает средний показатель прошлого месяца.

Основные проблемы с движением возникают на пути в Москву по трассам А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия» и на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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#пробки
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Помощь семьям участников СВО в Подмосковье оказали около 33 тысяч раз
27 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/Nadezhda1906

В Московской области предусмотрены различные виды поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, им была оказана помощь около 33 тысяч раз. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе расширенного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«С самого начала спецоперации Подмосковье оказывает всестороннюю поддержку нашим бойцам и их семьям. Различные виды помощи семьям наших героев были оказаны порядка 33 тысяч раз. Это, в частности отдых детей в лагере «Литвиново», бесплатный садик и кружки, психологическая, юридическая помощь и многое другое», — сказал Игорь Брынцалов.
Отмечается, что мерами поддержки для детей воспользовались 27 тысяч семей, поддержкой для родителей участников СВО воспользовались более 1,1 тыс. раз, а к юридической и психологической помощи прибегли свыше 1.6 тыс. раз.

Полная информация о мерах поддержки для участников СВО и их семей размещена на областном портале госуслуг.

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Строительство поликлиники в жилом комплексе «Союзный» завершено на 86%
27 сентября 2024, 09:31

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Одинцовском районе идёт строительство поликлиники на 67 посещений в смену. Готовность объекта составляет 86 %. Застройщик ГК «Вектор» возводит медицинское учреждение в жилом комплексе «Союзный» в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Поликлиника станет частью второй очереди строительства жилого комплекса. Медицинские кабинеты разместятся на первом этаже четвёртой секции второго корпуса жилого комплекса.

Проект расположен в восьмом микрорайоне города Одинцово, в 9 километрах от МКАД. ЖК занимает участок площадью 5,63 га, благоустройство территории включает озеленение, детские игровые площадки, спортивные зоны, места для отдыха и одноимённый сквер. Помимо муниципального медицинского учреждения, проект предусматривает торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые парковки и три автостоянки.

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#минжилполитики мо
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В Московской области провели более 17 тысяч процедур промывки контейнерных площадок
27 сентября 2024, 09:19

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала года специалисты коммунальной сферы Московской области провели мойку около 8 тысяч контейнерных площадок и баков, а также была проведена системная дезинфекция более 17 тысяч раз, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Наибольший объём работ был выполнен в Сергиево-Посадском городском округе (851), Мытищах (811) и Королёве (720).

Мойка контейнерных площадок, ограждений и баков входит в обязательный перечень работ по их содержанию. Процедуру проводят регулярно с использованием специальных средств. Дезинфекционные мероприятия обеспечивают безопасность жителей и предотвращают заселение площадок грызунами, которые могут переносить различные заболевания.

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Никита Гусятник 28 сентября: Не делайте этого, если не хотите три года прожить в нищете
Никита Гусятник: чего не нужно делать 28 сентября, чтобы не остаться без денег
27 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / K_Thalhofer

Православные христиане 28 сентября (15-го по старому стилю) почитают память святого великомученика Никиты Готфского. В народе его называют днём Никиты Гусятника. 28 сентября начинали забой домашних гусей, а их дикие соплеменники улетали на юг.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 28 сентября.

Никита Готфский — история

Святой Никита Готфский (или Никифор) жил в IV веке и был епископом города Херсонеса в Таврике (современный Крым). Он известен своей проповедью христианства среди готов, одного из германских племён, населявших эти земли.

Его деятельность привела к обращению многих язычников в христианство, что вызвало недовольство среди языческих вождей.

Однажды, во время проповеди, Никита Готфский был схвачен и предан мучениям. Его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от своей веры и продолжал проповедовать. В конце концов, Никита Готфский был обезглавлен за свою веру. Святой считается покровителем христианских миссионеров и проповедников.

Никита Гусятник — традиции

Существует несколько традиций, связанных с днём Никиты Гусятника:

Посещение церкви. В этот день люди посещают церковь и молятся святому Никите. Это помогает защитить себя и своих близких от болезней и неприятностей.
Фото: istock / Andrey Sayfutdinov
Общение с близкими. День Никиты Гусятника — это хорошее время, чтобы провести его с семьёй и друзьями. Можно устроить семейный ужин или просто пообщаться.

Приготовление блюд из гусятины. Считается, что употребление гусятины в этот день принесёт удачу и благополучие. Можно приготовить жаркое, запечённого гуся или другие блюда из гусятины.

Что можно делать 28 сентября

В этот день стоит провести обряды и прочитать заговоры для защиты гусят и урожая.

Стоит приготовить особые блюда, такие как гусь с яблоками или пироги с гусятиной.
Фото: istock / Lilechka75
Проведите время на свежем воздухе. Прогулка в парке или лесу поможет вам восстановить силы и улучшить настроение.

28 сентября также считается благоприятным днём для планирования и постановки целей.

Что нельзя делать 28 сентября

Есть несколько вещей, которые не рекомендуется делать в этот день:
  • Работать в поле или огороде. Считается, что это может привести к неурожаю.
  • Не рекомендуется заниматься уборкой и стиркой.
  • Брать в долг деньги или вещи. Это может привести к финансовым трудностям.
  • Ссориться и конфликтовать, ведь это может обернуться негативными последствиями.

Приметы на 28 сентября

Существует несколько примет, связанных с днём Никиты Гусятника:

  • Если в этот день идёт дождь, то это предвещает урожайный год.
  • Если гуси летят низко, то это предвещает холодную зиму.
  • Если в этот день увидеть белого гуся, то это предвещает удачу и благополучие.
  • Поднять с земли или пола оброненную кем-то монету — обрести себя на нищету в следующие три года.

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В подмосковных дворах с начала сентября выявили 437 вандальных надписей
26 сентября 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

«Умные» автомобили выявили во дворах Подмосковья с начала сентября более 400 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все 437 случаев незаконного нанесения граффити и объявлений направлены для оперативного устранения ответственным службам. По данным ведомства, лидируют по количеству дефектов Дмитров, Мытищи, Домодедово, Подольск и Серпухов. Самый большой объём нарушений выявляется на игровых элементах детских площадок, лавочках и информационных стендах.
«В Подмосковье каждый день работают шесть мобильных комплексов. Они по графику объезжают все городские округа и фиксируют нарушения. Например, зимой они будут выявлять места складирования снега на придомовых территориях, а информация будет направляться управляющим компаниям для принятия мер», – рассказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.
В министерстве напомнили, что нанесение на городские объекты надписей и рисунков без разрешения относится к проявлениям вандализма. За порчу общественного имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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#подмосковье
#московская область
#нарушения
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Российский сенатор высказался о причастности к продаваемому на Украине заводу
Сенатор Калашник не имеет отношения к украинскому заводу «Мотордеталь-Конотоп»
26 сентября 2024, 21:28

Фото: iStock/Garsya

Член Совета Федерации России Сергей Калашник опроверг свою причастность к заводу «Мотордеталь-Конотоп», который выставили на продажу на Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Фонд госимущества Украины анонсировал продажу предприятия, якобы принадлежащего сенатору Сергею Калашнику. Стартовая цена завода составила 278,5 миллиона гривен (6,7 миллиона долларов).

Калашник заявил, что не имеет никакого отношения к этому предприятию.

Завод располагается в Сумской области Украины и занимается производством поршневых колец для двигателей внутреннего сгорания. Он является одним из крупнейших предприятий в стране.

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