Медсестра купила квартиру в Коломне благодаря соципотеке

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Медсестра Наталья Грачёва, переехавшая с семьёй в Подмосковье из Саратовской области, приобрела двухкомнатную квартиру в Коломне благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Выбрали «двушку» в хорошем доме новой постройки. Очень удачное расположение — район спокойный и со всей необходимой инфраструктурой. И, что важно для меня, до работы можно дойти пешком», — сказала медикНаталья Грачёва работает в Коломенской больнице, её общий стаж превышает двадцать лет.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. Согласно правилам программы, «тело» ипотечного кредита в течение десяти лет выплачивает регион, а собственник квартиры платит только проценты по займу. Программа рассчитана на медиков, учителей, молодых учёных, уникальных специалистов в сфере ОПК и тренеров.
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