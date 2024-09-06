Феминистка и блогер Залина Маршенкулова* признана Минюстом иноагентом

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Министерство юстиции РФ пополнило список иноагентов ещё одной фамилией. Иностранным агентом признана блогер и активистка движения феминисток Залина Маршенкулова*.
В начале апреля 2024 года против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», напоминает телеграм-канал SHOT. Поводом стал ряд провокационных публикаций в сети, в которых она высказывалась на тему гибели военкора Владлена Татарского. По указанной статье максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Тогда суд заочно избрал Маршенкуловой* меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время активистка и блогер покинула Россию и проживает в Германии.
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* Признана иноагентом в РФ
Александр Бойцов