МВД РФ объявило в федеральный розыск феминистку Залину Маршенкулову

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Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск по подозрению в оправдании терроризма, информация опубликована на официальном сайте МВД РФ.
«Маршенкулова Залина, 5.6.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в базе министерства.
В апреле 2023 года, после убийства военного корреспондента Владлена Татарского, Маршенкулова написала в своей социальной сети: «лицемерно сочувствовать смерти людоеда, агрессора, который поддержал убийства на ничего не сделавшей никому Украине».
В России активистке предъявлены обвинения в оправдании терроризма.
Как пишет Telegram-канал SHOT, сейчас Маршенкулова находится в Германии.
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