Россияне пересмотрели представления о бедности и богатстве

16 октября 2025, 06:45

SuperJob: россияне назвали зарплатный порог бедности

Фото: istockphoto / Vershinin

Если в 2015 году минимальный доход, позволяющий избежать статуса бедного в РФ, составлял 15 тысяч рублей, то сейчас эта планка поднялась до 48 тысяч рублей. Так считают жители страны, опрошенные SuperJob.