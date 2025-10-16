Россияне пересмотрели представления о бедности и богатстве
Если в 2015 году минимальный доход, позволяющий избежать статуса бедного в РФ, составлял 15 тысяч рублей, то сейчас эта планка поднялась до 48 тысяч рублей. Так считают жители страны, опрошенные SuperJob.
По результатам исследования, для того чтобы считаться богатым, необходимо иметь доход в размере 930 тысяч рублей в месяц, что почти в 20 раз больше минимального порога бедности. Примечательно, что за последний год минимальный порог достатка вырос на 11%, увеличившись с 43 до 48 тысяч рублей.
Опрос показал, что представления о богатстве также претерпели изменения. Десять лет назад для получения статуса состоятельного человека достаточно было иметь доход в размере 453 тысячи рублей, что вдвое меньше современных показателей.
Опубликованные результаты демонстрируют общую тенденцию к повышению финансовых ожиданий россиян и изменению их представлений о достатке в контексте современной экономической ситуации.
