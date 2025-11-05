Фермер из США раздавил свой автомобиль гигантской тыквой — видео

05 ноября 2025, 00:30

Фермер из США раздавил свой автомобиль гигантской тыквой

Фото: istockphoto / nikkusha

Американский фермер Алан Герберт нашёл оригинальный способ попрощаться со своим старым автомобилем. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал Топор Live.