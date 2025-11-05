Фермер из США раздавил свой автомобиль гигантской тыквой — видео
Американский фермер Алан Герберт нашёл оригинальный способ попрощаться со своим старым автомобилем. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал Топор Live.
После 34 лет верной службы его Geo Metro окончательно вышел из строя, и владелец решил устроить зрелищное представление. Хозяин поля, специализирующийся на выращивании гигантских тыкв, арендовал подъёмный кран и пригласил соседей стать свидетелями грандиозного шоу.
В качестве «орудия уничтожения» фермер выбрал гигантскую тыкву весом 870 килограммов. Под восторженные возгласы собравшихся зрителей овощ был сброшен на автомобиль, который оказался полностью раздавлен под тяжестью природного «молота».
Необычное представление привлекло внимание местных жителей и стало ярким событием в жизни небольшого американского сообщества.
Читайте также: