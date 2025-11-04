Агрессивная собачница с молотком и отвёрткой кошмарит соседей в Омске

04 ноября 2025, 20:03

Жители многоэтажки в Омске жалуются на собачницу с молотком и отвёрткой

Фото: iStock/Mariia Klymenko

Жители одной из многоэтажек Омска жалуются на соседку, которая ведёт себя крайне агрессивно во время прогулок с собакой. Об этом сообщает местный портал gorod55.ru.