Агрессивная собачница с молотком и отвёрткой кошмарит соседей в Омске
Жители одной из многоэтажек Омска жалуются на соседку, которая ведёт себя крайне агрессивно во время прогулок с собакой. Об этом сообщает местный портал gorod55.ru.
Со слов очевидцев, женщина выходит на улицу, вооружившись молотком и отвёрткой, регулярно ссорится с жильцами и угрожает им расправой. Кроме того, она натравливает питомца на людей, создавая угрозу безопасности.
Недавно ситуация обострилась: женщина испортилa дверь, нацарапав на ней крест, после чего попыталась напасть на соседей. При этом, заметив, что её снимают на видео, она бросилась наутёк, опасаясь попасть в полицию.
Соседи отмечают, что с таким поведением они сталкиваются не впервые, и призывают региональные власти обратить внимание на инциденты, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
