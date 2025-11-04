Президент Путин считает выставку-форум «Россия» уникальной
Президент России Владимир Путин охарактеризовал международную выставку‑форум «Россия» как уникальный по масштабу и значимости проект.
Его слова приводят «Известия». Он произнес их на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства страны.
Путин отметил, что сегодня чествуют лауреатов, премии которым присудили в последние годы. Речь идет об авторском коллективе в составе Натальи Сергеевны Виртуозовой, Павла Валентиновича Дорошенко и Алексея Вячеславовича Жарича.
По словам главы государства, благодаря их работе и реализовалась соответствующая выставка. Она стала важным событием для миллионов людей и выявила множество талантов и достижений.
Путин вручил награды вышеперечисленным участникам мероприятия.
Читайте также: