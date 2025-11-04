Ученые ИКИ РАН сообщили о вспышке на Солнце высшего балла X
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила в своём Telegram‑канале о вспышке класса X на Солнце.
Она началась в 20:15 мск и достигла пика в 20:34. Оценка силы — X1.8.
Явление сформировалось в активной области 4274, которая находится примерно под углом 55–60° по отношению к направлению на Землю. Такое смещение обычно считается относительно безопасным, но у мощных вспышек выбросы порой идут под углами до 90°.
Ранее в августе отмечалось, что с середины лета риск возникновения самых сильных солнечных вспышек достиг максимума.
