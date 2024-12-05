Фермерам из Московской области рассказали о порядке регистрации племенных животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало и утвердило регламент регистрации племенных животных и стад в федеральной системе ресурсов.Проект постановления, опубликованный на официальном сайте, включает список обязательных данных о животных, которые должны быть внесены в систему при первоначальной регистрации.
Основные данные о племенных животных включают вид животного, направление продуктивности, породу, уникальный номер, дату поступления, место и дату рождения, племенное свидетельство, информацию о происхождении и минимум три поколения родословной. Кроме того, документ определяет порядок отмены регистрации.
Второй проект Министерства сельского хозяйства предусматривает разработку правил функционирования федеральной системы племенных ресурсов, включая сроки и способы предоставления информации. Согласно планам ведомства, постановление о порядке работы с этой системой вступит в силу 1 марта 2026 года.
Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что летом текущего года в России были внесены изменения в закон о племенном животноводстве. Закон № 204-ФЗ восстанавливает реестр достижений. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года с некоторыми исключениями, что будет способствовать улучшению генетического фонда и развитию племенного дела в стране.
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Второй проект Министерства сельского хозяйства предусматривает разработку правил функционирования федеральной системы племенных ресурсов, включая сроки и способы предоставления информации. Согласно планам ведомства, постановление о порядке работы с этой системой вступит в силу 1 марта 2026 года.
Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что летом текущего года в России были внесены изменения в закон о племенном животноводстве. Закон № 204-ФЗ восстанавливает реестр достижений. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года с некоторыми исключениями, что будет способствовать улучшению генетического фонда и развитию племенного дела в стране.
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Дайана Хусинова