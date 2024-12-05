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Фермерам из Московской области рассказали о порядке регистрации племенных животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало и утвердило регламент регистрации племенных животных и стад в федеральной системе ресурсов.Проект постановления, опубликованный на официальном сайте, включает список обязательных данных о животных, которые должны быть внесены в систему при первоначальной регистрации.
Основные данные о племенных животных включают вид животного, направление продуктивности, породу, уникальный номер, дату поступления, место и дату рождения, племенное свидетельство, информацию о происхождении и минимум три поколения родословной. Кроме того, документ определяет порядок отмены регистрации.

Второй проект Министерства сельского хозяйства предусматривает разработку правил функционирования федеральной системы племенных ресурсов, включая сроки и способы предоставления информации. Согласно планам ведомства, постановление о порядке работы с этой системой вступит в силу 1 марта 2026 года.



Представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что летом текущего года в России были внесены изменения в закон о племенном животноводстве. Закон № 204-ФЗ восстанавливает реестр достижений. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года с некоторыми исключениями, что будет способствовать улучшению генетического фонда и развитию племенного дела в стране.

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В Дмитрове отремонтируют здание семейного центра 1973 года постройки
05 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спального корпуса семейного центра «Дмитровский» планируют провести в подмосковном городе Дмитров, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать двухэтажное здание спального корпуса семейного центра общей площадью более 1,2 тыс. квадратных метров, построенное 51 год назад. Завершить работы нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Здание расположено по адресу: Дмитров, улица Подлипичье, дом №4.

Начальная цена лота составляет 102 миллиона 734 тысячи рублей, заявки принимаются до 17 декабря.

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#капремонт
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Более 700 рабочих мест создано в Подмосковье благодаря открытию торговых центров
05 декабря 2024, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Торговля и сфера услуг активно развиваются в Московской области. Открываются розничные магазины, растёт ритейл, вводятся в эксплуатацию торговые центры с разнообразными товарами. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с начала года в регионе было открыто семь крупных торговых центров.
Общая площадь новых объектов превышает 51 тысячу квадратных метров.

В Раменском районе был открыт торговый центр «Атриум» площадью 13,7 тысячи квадратных метров, где создано 400 рабочих мест.

Для жителей Долгопрудного начал работать торговый центр «Центральный», где есть магазины повседневных товаров, техники и одежды, а также кафе и рестораны.

В Ступино появился магазин «Оби», предлагающий широкий ассортимент строительных материалов, товаров для ремонта, дома и дачи.

Министерство отметило, что развитие торговли повышает качество жизни жителей Подмосковья и создаёт новые рабочие места.

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Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
05 декабря 2024, 17:01

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Объединенная компания Wildberries и Russ вводит механизм возврата покупок с помощью QR-кодов, что позволит покупателям возвращать товары на любом пункте выдачи заказов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Соответствующие изменения также упростят процедуру возврата для сотрудников ПВЗ, сокращая время обработки запросов. Уточняется, что инструмент по формированию QR-кодов будет появляться у пользователей со временем и скоро станет доступен для всех.

Напомним, что раньше вернуть товар можно было только в том пункте выдачи, где заказ был получен.

Ранее сообщалось, что товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье с начала года перекрыли более 200 опасных переходов через ж/д пути
05 декабря 2024, 16:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 200 нелегальных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, эта работа проводится для снижения числа несчастных случаев на ж/д объектах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям были проведены более чем в 30 округах Московской области. Оборудовано более полутора километров ограждений, 500 метров из которых — железобетонные. Таким образом перекрыли больше 200 «опасных троп». Эта мера помогает уменьшить вероятность перехода путей в неположенных местах», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что с начала года в области произошло 180 несчастных случаев на железной дороге, и половина из них — именно на «опасных тропах».

Больше всего таких троп было ликвидировано в городских округах Люберцы, Щёлково и Долгопрудный.

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#подмосковье
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В Луховицах отремонтируют плотину на реке Вертема
05 декабря 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт плотины на реке Вертема планируется провести в деревне Аксёново городского округа Луховицы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение о приёме заявок от потенциальных подрядчиков опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Веретема. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 143 миллиона 176 тысяч 801 рубль 74 копейки. Заявки принимаются до 19 декабря.

Средства на ремонт плотины будут перечислены из бюджетов Московской области и округа Луховицы.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
#капитальный ремонт
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Губернатор Воробьёв вместе с героями СВО возложил цветы к Вечному огню
05 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля, в церемонии, приуроченной ко Дню Битвы за Москву, также приняли участи подмосковные герои специальной военной операции и волонтёры, сообщает пресс-служба правительства региона.
После возложения цветов глава региона пообщался с бойцами и волонтёрами за чашкой чая.

«Сегодня памятный день, чтимый по всей стране — 5 декабря, начало контрнаступления. Мы все знаем, какой ценой добились наши деды и прадеды этого прорыва, этих первых побед под Дмитровом, Истрой, Волоколамском, Лобней. Хочу поприветствовать наших героев и волонтёров – эту большую команду единомышленников, которая играет очень заметную роль в Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Важность таких встреч отметил боец спецназа Росгвардии Лев, удостоенный Ордена Мужества.

«Очень приятно, что сегодня организована такая неформальная дружеская встреча, объединившая разных людей, которые имеют общую цель. И низкий поклон от всех военнослужащих нашим тыловым братьям — подразделениям волонтёров, которые оказывают огромную помощь и вносят свой вклад в Победу. И, конечно, хочется поблагодарить губернатора за всестороннюю поддержку», — сказал Лев.
Среди участников встречи Илья, который ушёл на СВО добровольцем, получил медаль «За Отвагу» и попавший в госпиталь с тяжёлым ранением. Сейчас Илью уже выписали, и он осваивает управление FPV-дронами. Константин, который после ранения начал работать с призывниками. Денис, отвозивший гуманитарную помощь на передовую, а потом сам отправившийся на СВО. Многодетная мать Татьяна Алиходжина, которая руководит благотворительным фондом «Сердце Героя», названным в честь её погибшего мужа — ополченца ЛНР. Координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках Анна Прибылова, не раз посещавшая Донбасс с гуманитарными грузами, и другие неравнодушные люди.

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В Подмосковье подорожают малогабаритные квартиры
Цены на малогабаритные квартиры в Подмосковье возрастут
05 декабря 2024, 16:18

Фото: iStock/Lazy_Bear

Из-за запрета на строительство малогабаритных квартир в Московской области стоимость таких же квартир на вторичном рынке увеличится. В остальном существенных изменений цен на подмосковном рынке жилья в связи с новыми правилами не предвидится, заявил основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.
В интервью Life он отметил, что спрос на студии может начать расти уже в декабре – они привлекут внимание инвесторов, которые захотят приобрести их не на вторичном, а на первичном рынке.

Однако, руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Ксения Гришковец уверена, что в ближайшее время малогабаритные квартиры в Подмосковье не подорожают. Сейчас дефицита новых квартир нет, более того, их достаточно для реализации в течение продолжительного периода. При этом, как считает эксперт, ситуация может измениться в ближайшие два года.

С января 2025 года в Московской области будет запрещено строить студии и микроквартиры площадью менее 28 квадратных метров. В столице запрет действует с августа 2024 года.

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#недвижимость
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Александр Дугин принял участие в Одинцове в «Уроке мужества» памяти своей дочери
05 декабря 2024, 16:00

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

В школе «Багратион» в Одинцове прошёл «Урок мужества», посвящённый памяти погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Проект стартовал в 2023 году, и впервые перед ребятами выступил отец девушки – философ и политолог Александр Дугин.
Об этом рассказал «Радио 1» организатор мероприятия Владимир Кленин.
«У нас был настоящий праздник души, потому что именно в этот день два года назад мы впервые выступили с проектом «Урок мужества. Дарья Дугина». 2 декабря 2022 года это был Серпуховской колледж, там мы в первый раз попробовали этот формат. Просто как журналисты решили провести такое мероприятие. Как пришла идея? Для тех, кто знал Дарью, 20 августа 2022 года стало переломным моментом в жизни. Я не знал её лично, но смотрел её репортажи по телевидению, и она мне нравилась. Красивая девчонка, умеющая говорить, ярко и интересно подать свою мысль. Она сразу привлекла внимание», – поделился Кленин.
Когда произошла трагедия, он буквально через несколько дней был месте гибели Дарьи.
«Сама аура этого места произвела не то, чтобы тягостное впечатление… Скорее, откуда-то сверху пришла мысль о том, что как журналист я должен рассказать о подвиге Даши. Так родился проект. Мы за два месяца написали сценарий, выступили в первый раз перед ребятами из Серпуховского колледжа, а дальше начали совершенствовать проект. Я профессиональный журналист, учился на факультете журналистики МГУ. Для «Урока мужества» мы нашли тот самый формат, который, как мне показалось, наиболее интересен для нынешней молодежи. Оказалось, что мы были правы», – отметил собеседник «Радио 1».
Журналист назвал замечательным то, что Александр Гельевич в первый раз стал участником этого урока.
«Я ему искренне благодарен. Школьники увидели перед собой великого философа, человека, который действительно болеет душой за будущее нашей страны. Он призвал молодёжь быть неравнодушными к истории и к настоящему своей Родины, участвовать в том, что происходит», – добавил Кленин.
По его словам, организаторы «Урока мужества» за два года выступили почти в 85 школах.
«Более 8 тыс. школьников и студентов слышали наши выступления в формате «Урок мужества. Дарья Дугина». Сейчас думаем о том, чтобы идти дальше. У нас в работе – четыре проекта. Тему военкоров продолжат Борис Максудов и Владлен Татарский. Кроме того, у нас новый проект – «Эра героев». Это рассказы о бойцах СВО, обычных ребятах», – поделился планами Владимир Кленин.
Дарья Дугина погибла в возрасте 29 лет 20 августа 2022 года в подмосковном посёлке Большие Вязёмы, возвращаясь с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». По данным следствия, её машина была взорвана украинской террористкой Натальей Вовк, которая долгое время следила за журналисткой.

22 августа того же года президент Владимир Путин подписал Указ о награждении Дарьи Дугиной Орденом Мужества (посмертно).

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Парфюмер рассказала об ароматах для празднования Нового года
Парфюмер Глюк: для Нового года подойдут духи со сладкими и древесными ароматами
05 декабря 2024, 15:52

Фото: iStock/Angelika-Angelika

Для празднования Нового года подойдут духи со сладкими зелеными и древесными ароматами, а также с нотами напитков. Об этом рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк. По ее словам, праздничную атмосферу создадут ноты специй — имбирь, корица, анис, или цитрусовые ароматы.
«А еще в праздники хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога, а также парфюмы со сладким ароматом имбирного пряника, кекса со специями или чая массала», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».
Тем временем в Роспотребнадзоре раскрыли другую сторону монеты, рассказав о важности проветривания помещения зимой, сообщает «Петербургский дневник».

В ведомстве подчеркнули, что длительное нахождение в непроветренном помещении приводит к усталости, головным болям и повышенному риску заражения ОРВИ. Специалисты советуют открывать окна на 5-10 минут каждые 2-3 часа даже зимой, чтобы обеспечить крепкий сон и здоровье организма.

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