В Московской области введут новые правила по борьбе с рожей свиней

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые ветеринарные правила по борьбе с рожей свиней, утверждённые Министерством сельского хозяйства приказом № 561. Эти правила включают требования к профилактике и диагностике заболевания, мероприятиям при подозрении на инфекцию и ограничениям, связанным с введением карантина.
Согласно новым правилам, ветеринары обязаны вакцинировать свиней свиней в хозяйствах всех форм собственности для профилактики рожи.
В документе также прописаны инструкции по отбору проб и диагностике, а диагноз ставится после выделения и идентификации возбудителя. Если диагноз подтвердится, то будет вводиться карантин, который длится минимум 14 дней.
Распространение рожи свиней среди поголовья может привести к серьёзному экономическому ущербу, включая снижение объёмов производства животноводческой продукции и потерю животных.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что новые ветеринарные правила станут важным инструментом для защиты здоровья животных и обеспечения безопасности продукции животноводства.
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В документе также прописаны инструкции по отбору проб и диагностике, а диагноз ставится после выделения и идентификации возбудителя. Если диагноз подтвердится, то будет вводиться карантин, который длится минимум 14 дней.
Распространение рожи свиней среди поголовья может привести к серьёзному экономическому ущербу, включая снижение объёмов производства животноводческой продукции и потерю животных.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечает, что новые ветеринарные правила станут важным инструментом для защиты здоровья животных и обеспечения безопасности продукции животноводства.
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Дайана Хусинова