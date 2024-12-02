Рыбхозяйства из Московской области тоннами выращивают осетра разных видов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Осетр заслуженно ценится не только рыбаками, но и гурманами благодаря нежному белому мясу без костей и изысканному вкусу. Он содержит легкоусвояемый белок (98%), витамины группы C и B, фосфор, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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