Фермеры в США предлагают платные объятия с коровами из-за падения цен на молоко
Фермеры в США начали зарабатывать на платных объятиях с коровами, чтобы компенсировать падение цен на молочную продукцию и рост расходов. Об этом сообщает The Washington Post.
Как оказалось, посетители платят за «контакт с животными» до 30–40 долларов за час. Местные агрохозяйства сталкиваются с затяжным кризисом, поэтому владельцы ранчо ищут дополнительные источники дохода. Некоторые фермеры даже полностью прекратили выпуск молочной продукции.
Для подобных услуг животных дрессируют, чтобы они спокойно сидели рядом с людьми и прижимались к ним. Эксперты отмечают, что телята лучше подходят для этих целей, поскольку быстрее доверяют человеку, а люди получают возможность снизить стресс и заряд эндорфинов.
Читайте также: