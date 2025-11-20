Роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России
В России приостановили продажу романа Стивена Кинга «Оно» из-за сцен с гомосексуальными* отношениями и оргиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, издательство АСТ отозвало тираж для проверки маркировки. По информации издания, одной из причин стала сюжетная линия с клоуном Пеннивайзом, где одна из жертв клоуна — гей*, которого сбрасывают с моста. После проверки и корректировки маркировки книга может снова появиться в продаже.
