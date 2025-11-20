В Госдуме предлагают закрепить кресты на государственном гербе России

20 ноября 2025, 12:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесён законопроект, который закрепляет обязательное наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Авторы инициативы во главе с Вячеславом Володиным заявляют, что так защищают национальную идентичность.