В Госдуме предлагают закрепить кресты на государственном гербе России
В Госдуму внесён законопроект, который закрепляет обязательное наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Авторы инициативы во главе с Вячеславом Володиным заявляют, что так защищают национальную идентичность.
Володин подчеркнул, что государственные символы не должны искажаться, а их облик должен быть недвусмысленно закреплён в законодательстве. По его словам, русский язык, культура, история и традиционная вера требуют особой защиты в условиях внешнего давления.
Ранее, в июле, Госдума приняла закон, отменяющий так называемый «крестопад» и запрещающий представлять культовые здания и геральдические знаки без религиозных символов. Ограничения не коснутся исторических изображений с указанием периода, однако в остальных случаях за отсутствие символов предусмотрена ответственность.
