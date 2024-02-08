Fesco урегулировала ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае

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В российской транспортно-логистической компании FESCO объяснил, что сложности с бункеровкой контейнеровоза Moskva в Китае были временные. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту», — сообщает компания.Появившиеся сложности с заправкой решили с помощью «контактов с китайскими партнерами и российскими профильными ведомствами». При этом в транспортно-логистической компании не уточнили, кто и где заправил контейнеровоз. Информация о проблемах с бункеровкой в КНР появилась 8 февраля.
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