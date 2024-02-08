Назван самый популярный киногерой россиян

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
Как передаёт Газета.ру, люди в возрасте от 31 до 45 лет отмечали популярность таких героев, как Терминатор, Доктор Хаус и Железный человек. Старшее поколение (от 45 лет) отдаёт предпочтение отечественным персонажам, таким, как Чебурашка, Штирлиц и Шурик из комедий Леонида Гайдая.
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