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«Главный борец с мошенниками»: Ковалёв прокомментировал свой запрет на выезд за границу

Бизнесмен Ковалёв предрёк уголовное дело в отношении блогера Портнягина
08 февраля 2024, 17:48
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалёв в беседе с «Радио 1» прокомментировал запрет на выезд за границу.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Ковалёву запретили выезжать из России после оскорбления в адрес блогера Дмитрия Портнягина. В 2022 году бизнесмен опубликовал на своём канале видео, где назвал Портнягина жуликом, мошенником и аферистом. При этом он отказался удалить это видео и записать ролик с опровержением своих слов.

«Я главный борец с мошенниками в нашей стране. По закону назвать мошенника мошенником можно только после решения суда, который признает его мошенником. Но кто тогда будет спасать наших людей?», – заявил бизнесмен.

По словам Ковалёва, он спас более 300 человек, которые написали ему слова благодарности за то, что оградил их от мошеннических пирамид. Он подчеркнул, что готов выплатить требуемые 3-5 тысяч рублей, которые будут являться некой символической платой за правду.

Комментируя решение судебного пристава запретить ему выезд за границу, Ковалёв подчеркнул, что не ожидал такого исхода. Он отметил, что такое решение удивило даже юристов. Однако, музыкант добавил, что давно не ездил за границу и в ближайшее время этого делать не собирался. «Мне и в России хорошо», – заявил собеседник «Радио 1».

Он также убеждён, что в скором времени в отношении Портнягина будет возбуждено уголовное дело с последующей депортацией из Дубая в Россию. Затем, по словам Ковалёва, что блогер будет сидеть в СИЗО «по соседству с Аязом Шабутдиновым», которого ранее осудили за мошенничество.

В заключение бизнесмен добавил, что готов записать опровержение, но только после того, как против Портнягина возбудят уголовное дело.

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#мошенничество
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#бизнесмен
#россия
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Психолог Хорс: Экоактивисты – не психопаты, а фанатики
08 февраля 2024, 19:15

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что экоактивисты, демонстративно портящие шедевры мирового искусства, не являются психопатами.
На его взгляд, такие люди – фанатики, инфантильно действующие согласно своим идеалам.

«Обливая супом Мона Лизу, эти люди демонстрируют, что продвигаемые ими ценности куда более важны, нежели общепризнанные шедевры искусства, которые они отвергают. Иными словами, они следуют максиме «природа — важна, остальное — неважно». Довольно инфантильный взгляд на жизнь. Это не психопатия, а фанатизм, который присущ далеко не только поборникам экологии», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

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#природа
#жизнь
#ценности
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В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7
08 февраля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском откроют достроенную школу №7 и приступят к капитальному ремонту ещё нескольких образовательных учреждений. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Я несколько месяцев назад посещал городской округ Дзержинский, провёл встречи и в школе, и в поликлинике, на флагманском предприятии «Союз». Обсудили ряд очень чувствительных вопросов – выезд из Дзержинского, новые школы, капремонт, строительство нового стадиона – всё, что действительно необходимо для улучшения качества жизни родного вам города, – обратился к главе муниципалитета Воробьёв.
Он попросил Пака рассказать, как он начал работу на новом посту.
«Знаю, что встречаетесь с жителями по самым острым вопросам. Мы со своей стороны максимально будем оказывать содействие. Это значит, что вы можете рассчитывать на приоритетное вхождение в разные программы для решения тех или иных проблем. Надеюсь, что вы справитесь. Очень важна команда, которая будет работать под вашим руководством», – подчеркнул глава региона.
В следующем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7 и планируют приступить к капремонту гимназии №5, а в 2026-м – школьного отделения гимназии №4. Также прорабатывается вопрос включения в программу на этот год двух корпусов дошкольного отделения №2 гимназии №4.
«Мы планируем достройку школы номер №7 на ул. Угрешской. Уже внесены изменения в госпрограмму. Также сделаем капремонт гимназии №5. Кроме того, запланируем средства на капремонт двух корпусов детского сада №2. Свою работу мы выстаиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель – поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», – рассказал врип главы муниципалитета.
Помимо капремонта и строительства социальных объектов, на встрече также обсудили модернизацию системы ЖКХ и благоустройство.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#дзержинский
#школа
#андроник пак
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Названы сроки открытия благоустроенного лесопарка «Истринский лес»
08 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк «Истринский лес» в городском округе Истра планируют открыть в 2024-2025 годах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«В лесопарке построят спортивные и детские площадки, проложат тропиночную сеть для пешеходов протяжённостью 3,4 км и полуторакилометровую лыжную трассу», — уточнил глава министерства Михаил Хайкин.
Работы будут проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из подмосковного бюджета.

Всего в текущем году в Московской области планируется благоустроить 16 скверов, столько же площадей и пешеходных зон, 15 парков, одиннадцать лесопарков и семь набережных.

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#благоустройство
#истра
#лес
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
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Жителям Подмосковья рассказали о нормативных значениях горячей воды
08 февраля 2024, 17:42

Фото: ГУСТ МО

«Давление в норме»: инспекторы ГУСТа рассказали, какие значения горячего водоснабжения являются нормативными. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В ведомстве отметили, что главным пунктом в комфорте проживания в многоквартирном доме — надлежащее давление воды в квартире.

«С начала года инспекторы ГУСТ МО проконтролировали выполнение 326 обращений жителей в Единую диспетчерскую службу региона в категории «Привести параметры давления горячей воды в квартире в соответствие с нормативными значениями». Чаще всего соответствующие работы проводили управляющие организации городских округов Химки, Лобня и Одинцово Все заявки были приняты и отработаны», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в случаях слабого набора воды в квартире необходимо обращаться в управляющую компанию или заполнить обращение ​на портал ЕДС МО.

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#водоснабжение
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В Подмосковье железнодорожники очистили от снега около 2 тысяч км пути
08 февраля 2024, 17:41

Фото: пресс-служба МЖД

С начала снегопада, принесённого в столичный регион циклоном «Ольга», работники Московской железной дороги менее чем за сутки расчистили около 2 тысяч километров пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«Железнодорожники очистили от снега 1815 км пути, убрали и вывезли почти 96 тысяч кубометров снега. Работы по борьбе с последствиями мощного снегопада продолжаются», — отмечается в сообщении.
Сейчас пути и стрелочные переводы на станциях чистят от снега 2,3 тыс. железнодорожников. Задействовано 90 единиц спецтехники. Отмечается, что на МЖД действует штаб по борьбе со снегом, координирующий все работы. Если возникнет необходимость, количество сил, привлекаемых для расчистки железнодорожной инфраструктуры, будет увеличено.

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#мжд
#снег
#уборка
#железная дорога
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Житель из Подмосковья подал заявление в полицию на воробьёв
Lenta.ru: Житель Серпухова заявил в полицию на мурманских воробьёв
08 февраля 2024, 17:36

Фото: iStock/???? ??????

Житель из Серпухова столкнулся с необычной проблемой в аэропорту Мурманска, когда его обед был испорчен воробьями, бегающими по столам кафе и даже испражняющимися на посетителей, включая его самого.
Неспособный определить виновника инцидента, мужчина обратился в полицию с заявлением на птиц, сообщает Lenta.ru.

После жалобы на присутствие воробьев в заведении ему ответили, что птицы являются местными и никто не собирается их прогонять.

Этот случай напоминает о жалобах жителей богатого района Майами на павлинов, которые в ночное время терроризировали местных жителей своими криками, повреждали автомобили и оставляли следы своего присутствия повсюду.

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#подмосковье
#серпухов
#полиция
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Прокуратура Подмосковья помогла погасить задолженность по зарплате на 2 млрд рублей
08 февраля 2024, 17:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники Прокуратуры Московской области помогли погасить задолженность по зарплате перед работниками на сумму около 2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв на заседании расширенной коллегии надзорного регионального ведомства. В нём принял участие губернатор Андрей Воробьёв.
«Активная позиция прокуратуры Московской области и правительства региона позволила погасить задолженность по заработной плате почти на 2 миллиарда рублей. Это очень большая цифра. При этом необходимо не допустить снижения прокурорского надзора в дальнейшем, поскольку 2,5 тысячи работников организаций в регионе ждут положенных денег за свой труд», – отметил Пономарёв.
На коллегии отмечалось, что в условиях сложившейся экономической ситуации одна из важнейших задач органов прокуратуры – защита прав и интересов добросовестных предпринимателей, обеспечение условий функционирования бизнеса на территории региона.

Надзорными мерами в 2023 году удалось добиться практически полного погашения задолженности перед хозяйствующими субъектами по государственным и муниципальным контрактам суммарно на 1,5 млрд рублей. Погашены долги и перед самими работниками.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#прокуратура
#зарплата
#работа
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Назван самый популярный киногерой россиян
KION: Гарри Поттер стал самым популярным героем кино
08 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

В KION сообщили, что самым популярным киногероем у россиян стал Гарри Поттер из одноименной франшизы Джоан Роулинг.
На втором и третьем местах расположились Человек-паук и Шерлок Холмс. При этом, все перечисленные герои популярны среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Как передаёт Газета.ру, люди в возрасте от 31 до 45 лет отмечали популярность таких героев, как Терминатор, Доктор Хаус и Железный человек. Старшее поколение (от 45 лет) отдаёт предпочтение отечественным персонажам, таким, как Чебурашка, Штирлиц и Шурик из комедий Леонида Гайдая.

Ранее специалисты «Авито Работа» провели исследование и выяснили, как россияне добираются к месту работы. Результаты проведенного исследования указали на то, что треть опрошенных россиян (34%) ищут работу рядом с домом. Чаще всего об этом говорили женщины (38% против 30% среди мужчин).

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В Дедовске до конца года завершат благоустройство центра города
08 февраля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройству центральной части города Дедовск городского округа Истра в районе улицы Гагарина завершат в текущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На благоустроенной территории будут обустроены детские и спортивные площадки, откроется скейтпарк, появится площадка для собак, новые урны и скамейки. Кроме того, в программу входит расчистка и благоустройство пруда», — говорится в сообщении.
Проект благоустройства центральной части Дедовска в районе улицы Гагарина стал победителем IV Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы будут проведены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

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#министерство благоустройства мо
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