«Главный борец с мошенниками»: Ковалёв прокомментировал свой запрет на выезд за границу

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалёв в беседе с «Радио 1» прокомментировал запрет на выезд за границу.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Ковалёву запретили выезжать из России после оскорбления в адрес блогера Дмитрия Портнягина. В 2022 году бизнесмен опубликовал на своём канале видео, где назвал Портнягина жуликом, мошенником и аферистом. При этом он отказался удалить это видео и записать ролик с опровержением своих слов.
По словам Ковалёва, он спас более 300 человек, которые написали ему слова благодарности за то, что оградил их от мошеннических пирамид. Он подчеркнул, что готов выплатить требуемые 3-5 тысяч рублей, которые будут являться некой символической платой за правду.
Комментируя решение судебного пристава запретить ему выезд за границу, Ковалёв подчеркнул, что не ожидал такого исхода. Он отметил, что такое решение удивило даже юристов. Однако, музыкант добавил, что давно не ездил за границу и в ближайшее время этого делать не собирался. «Мне и в России хорошо», – заявил собеседник «Радио 1».
Он также убеждён, что в скором времени в отношении Портнягина будет возбуждено уголовное дело с последующей депортацией из Дубая в Россию. Затем, по словам Ковалёва, что блогер будет сидеть в СИЗО «по соседству с Аязом Шабутдиновым», которого ранее осудили за мошенничество.
В заключение бизнесмен добавил, что готов записать опровержение, но только после того, как против Портнягина возбудят уголовное дело.
Читайте также:
Эксперт рассказала, как мошенники пользуются доверием подписчиков популярных блогеров
Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева
В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тысяч
«Я главный борец с мошенниками в нашей стране. По закону назвать мошенника мошенником можно только после решения суда, который признает его мошенником. Но кто тогда будет спасать наших людей?», – заявил бизнесмен.
Комментируя решение судебного пристава запретить ему выезд за границу, Ковалёв подчеркнул, что не ожидал такого исхода. Он отметил, что такое решение удивило даже юристов. Однако, музыкант добавил, что давно не ездил за границу и в ближайшее время этого делать не собирался. «Мне и в России хорошо», – заявил собеседник «Радио 1».
Он также убеждён, что в скором времени в отношении Портнягина будет возбуждено уголовное дело с последующей депортацией из Дубая в Россию. Затем, по словам Ковалёва, что блогер будет сидеть в СИЗО «по соседству с Аязом Шабутдиновым», которого ранее осудили за мошенничество.
В заключение бизнесмен добавил, что готов записать опровержение, но только после того, как против Портнягина возбудят уголовное дело.
Читайте также:
Эксперт рассказала, как мошенники пользуются доверием подписчиков популярных блогеров
Прокурор запросил до 8 лет колонии для Суханова, Романовского и Бигаева
В Хабаровске задержали сотрудника МВД за продажу данных о свидетеле за 800 тысяч
Анастасия Чинкова