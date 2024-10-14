В Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Павловском Посаде сотрудники ГИБДД и представители автошколы имени Давыдова организовали фестиваль по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Майор полиции Евгений Круглов, начальник отдела ГИБДД, акцентировал внимание на важности использования световозвращающих элементов.
Во время мероприятия полицейские общались с посетителями парка культуры и отдыха о ценности человеческой жизни и необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Все участники получили полезные световозвращающие аксессуары и информационные материалы.
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Во время мероприятия полицейские общались с посетителями парка культуры и отдыха о ценности человеческой жизни и необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Все участники получили полезные световозвращающие аксессуары и информационные материалы.
«С наступлением осени детям приходится поздно возвращаться с различных кружков, секций и прогулок. В тёмное время суток аварии с пешеходами становятся самым распространенным видом ДТП. Вечерние происшествия чаще происходят потому, что водители не успевают вовремя среагировать на внезапно появившихся пешеходов. Лучший способ избежать таких аварий — использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. Их использование снижает риск наезда на пешехода на 65–80%», — отмечает Госавтоинспекция.Читайте также:
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Дайана Хусинова