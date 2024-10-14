Нарушитель правил парковки в подмосковном дворе заплатит более 6 тыс. рублей

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Автомобили, припаркованные во дворах Московской области с нарушением правил, эвакуируют на штрафные стоянки, стоимость перевозки машины составляет более 6 тыс., заплатить эти деньги обязан автовладелец. Об этом рассказал зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«У нас есть пять организаций, которые могут эвакуировать машины. Всего у нас 180 эвакуаторов, 37 специализированных автостоянок, там более 3700 машино-мест. Сами компании берут за эвакуацию машин из дворов 6 тысяч 110 рублей, эту сумму выплачивает владелец транспортного средства», — сообщил Владислав Мурашов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов.Он добавил, что за хранение автомобиля на штрафной стоянке автовладельцу придётся дополнительно заплатить из расчёта 1820 рублей в сутки.
Владислав Мурашов подчеркнул, что борьба с запаркованностью дворов помогает решить проблему вывоза мусора, так как мусоровоз получает возможность проехать к контейнерной площадке. Он также напомнил, что сообщить о неправильно припаркованном автомобиле может любой житель области через раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел».
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