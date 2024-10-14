В Подмосковье подготовили 266 спецмашин для экстренной уборки дорог от снега

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В Московскую область пришли первые сильные осенние холода и дождь со снегом, на случай если температура опустится ниже нуля, в регионе подготовили бригады для оперативной уборки дорог от снега и льда, об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«Мы знаем, что у нас возможно понижение температуры ниже нуля. И мы готовы. На сегодняшнюю ночь у нас в дежурстве будет 266 комбинированных дорожных машин и 900 дорожных рабочих, если температура будет низкой и нам нужно будет обрабатывать дороги», — сказал Алексей Гержик.Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с «Радио 1», что 14 октября в столичном регионе ожидается предзимняя погода и мокрый снег. Осадки закончатся во вторник, 15 октября, во второй половине дня.
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