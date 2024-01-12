Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» посетили более 95 тысяч человек

Фото: Пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Для гостей открыт каток площадью 5,6 тыс. квадратных метров, где установлена главная ёлка Минобороны РФ. Высота новогоднего дерева составляет 32 метра. Посетителей также привлекают тюбинговые горки. Для гостей фестиваля организуют мастер-классы и интерактивные площадки», — говорится в сообщении.Фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот» будет работать до 25 февраля. Каждые выходные гостей ждут катания на собачьих упряжках, болотоходах и множество других развлечений.
Читайте также:
Дубну включили в программу самого длинного в России водного круиза
Более 11 тыс открыток прошло через «Новогоднюю почту» на ВДНХ
Гостей ярмарки в Сергиевом Посаде ждут концерты, катания и кулинарный мастер-класс