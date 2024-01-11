Дубну включили в программу самого длинного в России водного круиза

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
«Анонсирован запуск круиза по России «Сказка странствий» на теплоходе «Николай Некрасов». Это самое длинное организованное путешествие по воде в стране. Оно начнётся в Москве 24 августа, а закончится 22 сентября. За 30 дней туристы посетят 30 городов. В каждом они смогут выбрать экскурсию или совершить самостоятельную прогулку», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Теплоход заедет в Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Винновку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, Ильевку, Астрахань, Никольское, Волгоград, Усовку, Самару, Болгар, Чебоксары, затем - снова в Нижний Новгород, Чкаловск, Кострому, Дубну и вернётся в Москву.
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