Фестиваль по искусственному интеллекту проведут в Подмосковье

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Фестиваль по искусственному интеллекту RuCode пройдет для жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию проведут в Московской области.
Принять участие в мероприятии могут все желающие абсолютно бесплатно. Также в рамках фестиваля для посетителей будут организованы различные лекции, классные часы, семинары и чемпионаты ИИ. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.
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«Фестиваль объединит всех, кто интересуется программированием и искусственным интеллектом. Присоединиться к мероприятиям могут школьники, студенты и специалисты, желающие повысить свой уровень знаний, получить опыт участия в соревнованиях, начать карьеру в ИТ», — подчеркнули в пресс-службе.
Принять участие в мероприятии могут все желающие абсолютно бесплатно. Также в рамках фестиваля для посетителей будут организованы различные лекции, классные часы, семинары и чемпионаты ИИ. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте.
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Мира Полтева