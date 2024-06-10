Климатолог Терешонок спрогнозировал смерчи в Москве в ближайшие дни

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Климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.
«Смерчи появляются в основном в теплые периоды, когда холодные воздушные массы резко вторгаются в жару. Получается, они возникают при возрастании температуры в тропосфере и энергетики в атмосфере. Поэтому смерчи могут появиться в нашем регионе уже в ближайшие дни», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Терешонок.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в День России, 12 июня, ожидаются грозы и дожди. Погода будет без прояснений.
«Погода напомнит вторник, за исключением того, что прояснений совсем не предвидится. Будет облачно, с кратковременным дождём и грозовой деятельностью. Температура воздуха ночью составит плюс 19-21°C, что считается почти субтропической. А дневные температуры ожидаются 23-28°C. Дождь будет идти в течение дня», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.
Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.
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