В России предложили лишение водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»

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Депутаты ЛДПР разработали законопроект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование идентификационного знака «инвалид», передает РИА Новости.
Документ уже направлен в правительство России на заключение. В пояснительной записке отмечается, что в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак «инвалид» для бесплатной парковки. В связи с этим инвалиды не имеют доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Авторы предложили за повторное использования знака «инвалид» ввести наказание в виде «административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения».
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Александр Климов