Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» пройдет в Пушкино

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В Пушкинском пройдет фестиваль «Подмосковье – территория дружбы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
IX Московский областной фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» состоится 23 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха Пушкино.
На фестиваль ежегодно приходят целыми семьями, чтобы интересно и весело провести время. Жители всех возрастов находят здесь то, что радует душу и дарит незабываемые эмоции и впечатления.
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«На площадке артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполнят для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах. Также участников праздника ждут выставка от национальных культурных автономий Московской области, праздничный концерт — мастер-классы, песни, танцы и, конечно, угощения!», — поделились в пресс-службе.
На фестиваль ежегодно приходят целыми семьями, чтобы интересно и весело провести время. Жители всех возрастов находят здесь то, что радует душу и дарит незабываемые эмоции и впечатления.
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Мира Полтева