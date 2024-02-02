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Фестиваль робототехники «Робофест-2024» завершился в Подмосковье

02 февраля 2024, 12:30
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Луховицах состоялся второй открытый фестиваль робототехники «Робофест-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В соревновании приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.

«Фестиваль робототехники «Робофест-2024» стал важным событием для развития технической и интеллектуальной культуры учащихся Луховицкого городского округа. Он позволил молодежи проявить свои таланты и креативность, а также обменяться опытом и знаниями с другими участниками.» — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что для всех участников форума также были организованы мастер-классы по применению робототехники в различных сферах деятельности от Луховицких авиационного и аграрно-промышленного техникумов.

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В Подмосковье начали проверять готовность лесопжарных станций к опасному сезону
02 февраля 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Проверка готовности лесопожарных станций к весенне-летнему периоду стартовала в Московской области, работу проводят специалисты филиалов Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание при проверке специалисты уделяют укомплектованности штата лесопожарных станций и состоянию техники, оборудования, инвентаря и снаряжения», — отмечается в сообщении.
Проверки должны обеспечить готовность специальных оперативных служб региона противодействовать лесным пожарам.

В ведомстве также отметили, что в Подмосковье существует «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Московской области на 2024 год», сформированный на основании планов, которые представили все 19 областных лесничеств.

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#московская область
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Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин
Володин: законопроект о призыве 50-летних мигрантов непроработан
02 февраля 2024, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что авторам законопроекта о повышении возраста призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством необходимо отозвать инициативу. Об этом сообщает РИА Новости.

Председателя нижней палаты парламента заявил, что сейчас вопрос об изменении призывного возраста этой категорий граждан не проработан.

«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил Володин.
В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что большинство мигрантов получают гражданство Российской Федерации дожидаясь преодоления возраста призыва. Так они уклоняются от постановки на воинский учет.

Ранее Володин, говоря о сбитом Ил-76 под Белгородом, заявил, что в США должны знать, что обеспечивают оружием террористов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#гражданство
#вячеслав володин
#учёт
#новости
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Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток
02 февраля 2024, 12:16

Фото: istockphoto / Yulia Shevchenko

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Зимой многие представители пернатых не улетают на юг и пережидают холода в городской черте. Сотрудники ведомства провели профилактические рейды в городском округе Балашиха.

«Птицы зимуют на незамерзающих участках водоемов. А местные жители часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности. Лед неравномерный и в разных местах имеет разную прочность, а подходить к открытым участкам очень опасно. Жителям рассказали, что ледовая поверхность может треснуть под весом гуляющего в любой момент, поэтому лучше обходить стороной ненадежные места с трещинами, незамерзшими лунками и растительностью. Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают», — поделился Начальник ПСЧ-201 Игорь Туз.

Стоит отметить, что в рамках профилактики местным жителям рассказали о способах спасения и самоспасения на ледовом панцире.

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#балашиха
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#рейды
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#подмосковье
#мособлпожспас
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Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
Опрос «Авито» показал, что за последний год более половины россиян искали работу
02 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Более половины россиян за последний год искали работу. Такой результат показал опрос, проведённый аналитиками «Авито Работы».
В опросе приняли участие свыше 10 тысяч россиян, из которых 18% искали работу один раз, 12% – два или три раза, а 7% – более трёх раз.

Также 71% респондентов подтвердил, что рассматривал вакансии на специализированных онлайн-сервисах. При этом, такой способ поиска работы рассматривали люди в возрасте 35-44 лет (76%), 45-54 лет (76%) и 25-34 лет (74%).

Около трети опрошенных (30%) пытались найти работу через друзей, родственников и знакомых. Менее четверти участников опроса (22%) искали вакансии в соцсетях и мессенджерах. И лишь 14% обратились за помощью в центр занятости или на биржу труда.

Кроме того, «Радио 1» рассказали, насколько участники опроса готовы к переезду ради новой работы.

«В рамках опроса мы также выяснили, что треть людей (33%), искавших работу за последний год готовы к переезду в другой регион ради карьерных перспектив. Данный вектор развития показывает, что сегодня работники стремятся к самореализации, ищут лучшие возможности для построения карьеры, и даже готовы ради этого сменить место жительства. Такой выбор более характерен для мужчин (40% против 26%), не готовы к горизонтальной профессиональной мобильности почти половина опрошенных (47%) — более характерно для женщин (53% против 40%)», – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
При рассмотрении вакансии россияне в первую очередь обращают внимание на размер зарплаты (68%), гибкие условия труда (44%), официальное трудоустройство (32%), положительные отзывы от сотрудников (31%), конкретику при распределении обязанностей (30%) и хорошую репутацию работодателя (28%).

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#работа
#опрос
#специалисты
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Жители Подмосковья могут пройти курсы повышения квалификации в сфере ЖКХ
02 февраля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / master1305

Жителей региона приглашают пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства московской области.

Первые занятие пройдут уже 19 февраля. Пройти повышение квалификации можно пройти по нескольким специальностям: слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ и машинист насосных установок.

«Подать заявку на обучение можно на сайте Государственного автономного образовательного учреждения Московской области Учебно-курсовой комбинат ЖКХ, на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и по телефонам 7 (916) 979-65-61 и 7 (495) 529-74-77», - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что все курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводятся бесплатно.

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#обучение
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В подмосковную приёмную кандидата Путина поступили предложения от сельских старост
02 февраля 2024, 11:38

Фото: РИШ

Несколько предложений, касающихся развития сёл и деревень, поступило в общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина в Красногорске от представителей областной Ассоциации сельских старост, сообщает региональный избирательный штаб.
Использовать для подсчёта реального числа жителей населённых пунктов геолокацию предложил Председатель Ассоциации старост Московской области Федор Степанов.

«По факту в большинстве деревень Подмосковья живет больше людей, чем зарегистрировано. Но есть и те, где прописано очень много, но почти никто не живет», — отметил Степанов.
По его мнению, информация, полученная по геолокации, позволит понять реальное положение дел с населением и грамотно распределить средства на развитие территорий.

Второе предложение внесла член правления Ассоциации Нина Беляева, оно касается организации федерального конкурса сельских старост.

«Мое предложение – организовать на федеральном уровне конкурс старост. Я сама принимала участие в областном конкурсе и заняла там первое место. Но, помимо этого, я приобрела огромный опыт при общении с коллегами», — сообщила Беляева.
Конкурс на федеральном уровне поможет обмену опытом между разными регионами и будет способствовать развитию и института старост, и самих сёл, убеждена Беляева.

Кроме того, в приёмную поступило предложение упростить передачу в муниципальную собственность заброшенных строений, принадлежащих госкорпорациям или находящихся в федеральном ведении. Это предложение выдвинула староста деревни Поповская городского округа Егорьевск Наталья Колосова.

А староста электростальской деревни Бабеево Виталий Угаров предложил внедрить стандарт деревень, чтобы во всех населённых пунктах были доступны основные социальные услуги.

Все инициативы, поступающие в общественную приёмную, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.

Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.

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#владимир путин
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#село
#подмосковье
#московская область
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ЦИК: количество избирателей в РФ на 1 января составило более 112,3 млн
02 февраля 2024, 11:30

Фото: istock / Sergey Tinyakov

Количество избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составляет 112 309 947 граждан, за пределами государства их численность достигает 1,89 миллиона, еще 11 924 человека — в городе Байконур. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Телеграм-канале.

По информации ЦИК, первый раз эти сведенья представляются с учетом избирателей, который проживают в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#цик
#жители
#комиссия
#днр
#лнр
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В Щелково после капремонта открыли корпус колледжа
02 февраля 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково

Обновлённый корпус Щёлковского колледжа торжественно открыли после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Отремонтированный корпус находится в историческом здании Щёлковского химико-технологический техникума

«Это большое событие для нашего округа. Историческое здание в центре города преобразилось и станет современной и качественной базой для обучения студентов со всего Подмосковья. Сотрудничество с крупными областными работодателями открывает перед ребятами замечательные перспективы – возможность получить востребованную и высокооплачиваемую специальность, заниматься любимым делом и стать настоящими профессионалами», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что в обновленном корпусе для студентов откроется топливно-энергетический кластер с шестью обычными лабораториями и тремя химическими.. Переоборудованные помещения позволят улучшить практическую подготовку студентов.

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#подмосковье
#колледж
#щёлково
#капремонт
#здание
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Путин наградил сотрудников тульского НПО «Сплав» орденом «За доблестный труд»
02 февраля 2024, 10:54

Фото: сайт Кремля

Работники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева получили орден «За доблестный труд». Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ можно найти на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что сотрудники «Сплава» получили награду за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии потенциала науки и оборонного потенциала в России. Кроме того, коллектив тульского оборонного предприятия первым в государства был удостоен этого ордена, который был учрежден 1 февраля.

До этого сообщалось, что российский глава Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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