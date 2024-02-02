Фестиваль робототехники «Робофест-2024» завершился в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Луховицах состоялся второй открытый фестиваль робототехники «Робофест-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В соревновании приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.
Стоит отметить, что для всех участников форума также были организованы мастер-классы по применению робототехники в различных сферах деятельности от Луховицких авиационного и аграрно-промышленного техникумов.
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«Фестиваль робототехники «Робофест-2024» стал важным событием для развития технической и интеллектуальной культуры учащихся Луховицкого городского округа. Он позволил молодежи проявить свои таланты и креативность, а также обменяться опытом и знаниями с другими участниками.» — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева