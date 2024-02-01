В Подмосковье на выплаты педагогам на аренду жилья выделено около 2 млрд рублей

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«Наш регион развивается высокими темпами, строятся новые школы, ежегодно растёт количество школьников, их количество уже превысило один миллион. Поэтому нам важно расширять штат и привлекать педагогов. Эта новая выплата, как и уже целый комплекс реализуемых в нашем регионе мер для поддержки учителей, может помочь привлечь к нам специалистов из других регионов», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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