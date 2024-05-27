Фестиваль семейных традиций в Химках объединил более 500 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Фестиваль-конкурс семейных традиций и народного промысла «Моя большая дружная семья» прошёл в Химках у храма Богоявления Господня. Он собрал более 500 участников из разных городских округов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Старт мероприятию дали глава Химок Дмитрий Волошин, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, а также благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин.
Фестиваль приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.
Благословенными грамотами епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла за подвиг многодетности и сохранение христианских семейных ценностей наградили 12 семей, воспитывающих пять и более детей.
На фестивале прошли фотовыставки «Семейные традиции», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с демонстрацией работ семей, спортивные состязания семейных команд, конкурс семейных рецептов. Перед собравшимися выступили детский сводный хор, хор Свято-Данилова и Донского монастырей.
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«В этот раз фестиваль приурочен к Году семьи, который объявил наш президент. Семейные ценности и преемственность поколений – основа благополучного общества. Задача – делать всё, чтобы наша многогранная, великая страна развивалась. Вместе, одной большой дружной семьёй, мы сможем этого добиться», – обратился к присутствующим Волошин.
Фестиваль приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.
Благословенными грамотами епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла за подвиг многодетности и сохранение христианских семейных ценностей наградили 12 семей, воспитывающих пять и более детей.
На фестивале прошли фотовыставки «Семейные традиции», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с демонстрацией работ семей, спортивные состязания семейных команд, конкурс семейных рецептов. Перед собравшимися выступили детский сводный хор, хор Свято-Данилова и Донского монастырей.
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Лора Луганская