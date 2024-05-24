Капремонт Химкинского роддома планируют завершить в декабре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с полувековым юбилеем коллектив Химкинского роддома. За это время в нём появились на свет более 100 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас здание роддома на реконструкции. Волошин проверил ход строительных работ.
Строительная готовность объекта составляет 55%. Суммарная площадь пятиэтажного здания – 5,9 тыс. кв. м. На стройке работают более 80 строителей.
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«Капремонт, который проводим сейчас на объекте, позволит подарить нашему роддому вторую жизнь. Главная задача – создать для химчанок максимально комфортные условия», – сказал глава городского округа.
Строительная готовность объекта составляет 55%. Суммарная площадь пятиэтажного здания – 5,9 тыс. кв. м. На стройке работают более 80 строителей.
«Здание построили в1970-х годах. За это время капремонт не проводили ни разу. Роддом будет оснащён современными операционными и родовыми залами. На его базе откроем также гинекологическое отделение», – отметил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.Капитальный ремонт родильного дома в Химках проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Сдать объект рассчитывают в декабре.
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Лора Луганская