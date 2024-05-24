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Капремонт Химкинского роддома планируют завершить в декабре

24 мая 2024, 20:10
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с полувековым юбилеем коллектив Химкинского роддома. За это время в нём появились на свет более 100 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сейчас здание роддома на реконструкции. Волошин проверил ход строительных работ.
«Капремонт, который проводим сейчас на объекте, позволит подарить нашему роддому вторую жизнь. Главная задача – создать для химчанок максимально комфортные условия», – сказал глава городского округа.


Строительная готовность объекта составляет 55%. Суммарная площадь пятиэтажного здания – 5,9 тыс. кв. м. На стройке работают более 80 строителей.
«Здание построили в1970-х годах. За это время капремонт не проводили ни разу. Роддом будет оснащён современными операционными и родовыми залами. На его базе откроем также гинекологическое отделение», – отметил главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Капитальный ремонт родильного дома в Химках проводят в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Сдать объект рассчитывают в декабре.

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#подмосковье
#московская область
В уральском отделении ЛДПР объяснили цели встречи для инцелов
24 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/Chinnapong

Координатор уральского отделения партии ЛДПР Евгений Коломытцев сообщил, что заявленная ранее встреча для инцелов и фемцелов ставит своей целью социализацию людей, заявляющих о неспособности найти для себя сексуальных партнёров.
«Встреча не носит сексуального подтекста, мы говорим о социализации. Предложение заключается во взаимодействии ребят с партией. Среди молодёжи есть проблемы социализации и поиска пары. Есть высокий запрос на самореализацию. Важно, чтобы это не вылилось в деструктивные направления», — отметил в беседе с Газета.ру Коломытцев.

Он добавил, что в партии есть различные проекты, в которых участвует много активной молодёжи, поэтому у людей с проблемной социализацией есть возможность и принять участие в интересных мероприятиях, и найти новых друзей и партнёра.

До этого в соцсетях появился анонс встречи членов ЛДПР с инцелами и фемцелами.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя партии, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.

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Изнасилование ложкой и избиение участника СВО депутатом: главные происшествия недели от «Радио 1»
24 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги, а на юге Москвы мигранты устроили массовую драку со стрельбой. О самых громких происшествиях этой недели читайте в подборке «Радио 1».
Взорвавшаяся пивная кега сломала челюсть 10-летнему мальчику в Томске

Мальчики обнаружили сосуд во дворе дома. Они начали по очереди бить его об асфальт. В результате кега взорвалась и отскочила. Ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и оскольчатыми переломами верхней челюсти и скулы.

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Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани

Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.

Поезд дважды переехал школьника в метро в Казани
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В Калужской области толпа мужчин ворвалась в дом участника спецоперации. Их возглавлял местный депутат. Уточняется, что поводом для этого стала ссора на дороге. После того как автомобиль бойца СВО подрезал пьяный односельчанин, между ними образовался конфликт. В процессе ссоры нетрезвый мужчина пригрозил военному своими связями и пообещал прийти к нему вместе с подмогой. Вечером того же дня к дому солдата подъехали сразу несколько автомобилей. Мужчины вытащили бойца на улицу и избили его с криками «свошный ушлепок».

Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»


Массовая драка мигрантов на юге Москвы закончилась стрельбой

Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. На кадрах видно, как толпа мужчин начинает драку, а затем раздаются выстрелы. По словам очевидцев, все участники драки были мигрантами, которые затем скрылись, расстреляв обидчиков. Один человек убит.

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Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности

В майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.

Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности


«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги

В Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео. На семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к ВСУ. На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги.

«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги
«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги

Помимо этого, о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».

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#удар
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Перечислены самые распространённые ошибки на ОГЭ
Методист Мушта назвал ошибкой школьников неправильный выбор предмета для ОГЭ
24 мая 2024, 19:50

Фото: iStock/goc

Руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта заявил, что наиболее распространёнными ошибками школьников при подготовке к ОГЭ являются неправильные выбор предмета и распределение времени.
«Стоит упомянуть недостаточно ответственное отношение школьников к ОГЭ, которые полагают, что этот экзамен менее важный, чем ЕГЭ. Оценки за ОГЭ будут учитываться и повлияют на итоговую оценку в аттестате. Это важно для тех учеников, которые собираются поступать в колледж. Важно выбрать экзамен для сдачи правильно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Мушта.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 8 тыс. школьников написали в первый день экзаменационной кампании ЕГЭ по химии, географии и литературе.

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#колледж
#огэ
#экзамены
#школьники
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Щёлковский глава Булгаков объявил о расселении аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок
24 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В микрорайоне Дальний Воронок стартует расселение из ветхого жилья, объявил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Процесс будет проходить поэтапно.
«Это будет самая крупная бюджетная региональная программа по расселению ветхого и аварийного фонда. Инициатива реализуется благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва. Программа позволит многим нашим жителям решить чувствительный и сложный жилищный вопрос», – пояснил Булгаков.
Жители микрорайона, расположенного в западной части города Щёлково, получат сертификаты. Это станет первым этапом расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Получившие сертификаты собственники смогут оплатить покупку нового жилья за счёт субсидии, предоставляемой государством.

Каждый собственник аварийного жилья должен подать заявление и заключить соглашение о предоставлении необходимых документов на покупку. Ознакомиться с условиями, дающими право на получение сертификата, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

А с 24 мая можно получить консультацию по поводу переселения из аварийного жилья. Профильные специалисты будут принимать жителей с 10 до 17 часов по адресу: город Щёлково, ул. Комарова, д 18, к. 1.

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#андрей булгаков
#щёлково
#расселение
#жильё
#аварийное жильё
#сертификат
#подмосковье
#московская область
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Депутат Цунаева назвала популизмом идею о сокращении рабочей пятницы для женщин
24 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/undrey

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала предложение о сокращении рабочей пятницы для женщин.
Она пояснила, что подобные идеи являются популизмом и попыткой привлечь внимание.

Депутат добавила, что в российском законодательстве разработаны и функционируют меры поддержки для женщин. Более того, многие предприятия также оказывают меры помощи сотрудницам, в том числе семьям с детьми.

«Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий есть короткий день, здесь всё будет зависеть от работодателя. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня. Сокращение будет невозможно, если сменная работа. На мой взгляд, это популистская такая мера для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание», — добавила в беседе с Газета.ру Цунаева.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Он предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней заработной платы.

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#работа
#меры
#предприятия
#депутат
#женщины
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Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций
Минюст внес SOTA media* в реестр нежелательных организаций
24 мая 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media*. Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что публикуемые нежелательной организацией материалы дестабилизируют социально-политическую обстановку в стране, искажают обстоятельства, а также создают напряжение в обществе. Примечательно, что на сайте SOTA media* на постоянной основе публиковалась недостоверная общественно значимая информация.

Согласно данным Минюста, руководство организации работает по заданию иностранных неправительственных компаний.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19* и немецкую Russian Election Monitor* — в реестр нежелательных.

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#минюст
#рф
#компании
#иностранный агент
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Глава Химок Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея
24 мая 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин приехал на последний звонок к выпускникам лицея №15. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в этом году школу покидают 50 одиннадцатиклассников.
«Молодые, красивые, перспективные, вы – будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятёрке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесёте через всю жизнь. Удачи на экзаменах!», – напутствовал выпускников Волошин.
Как отметили в администрации, около 20 выпускников лицея – победители и призёры всероссийских школьных олимпиад регионального и заключительного этапов. А всего за текущий учебный год успеха на олимпиадах добились более 340 лицеистов.

Лицей входит в число лучших школ региона по итогам рейтинга конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы запущены уникальные образовательные проекты.

Выпускники уже приступили к сдаче ЕГЭ. 23 мая прошли экзамены по выбору – по химии, литературе и географии.
«Двое ребят уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке – золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», – поделилась директор лицея Светлана Моисеенко.
Аттестация завершится 11 июня. Всего в Химках в этом году со школой прощаются почти 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

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#химки
#образование
#дмитрий волошин
#последний звонок
#выпускники
#лицей
#школы
#подмосковье
#московская область
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Последний звонок – 2024: поздравления учителям, стихи, песни, слова благодарности
Поздравления и слова благодарности классному руководителю на последний звонок
24 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/Дина Орлова

В конце мая выпускники 9-х и 11-х классов празднуют окончание учебы — Последний звонок.
Это день, когда школьники и родители говорят учителям спасибо за приобретенные знания, а те, в свою очередь, дают им напутствия, нужные во взрослой жизни. Как поздравить педагогов, какие стихотворения прочесть в торжественный день и какие песни исполнить расскажет редакция «Радио 1».

Поздравления выпускникам на последний звонок


Перед днем Последнего звонка школьники особенно хотят поблагодарить своего классного руководителя, который сопровождал их, помогал в сложных ситуациях и был надежной защитой и опорой многие годы. Поздравить своего наставника можно так:

«Милый и дорогой учитель! Сколько труда, сколько сил и энергии Вы потратили, чтобы вложить в нас все самое лучшее и интересное. Мы готовы ко взрослой жизни только благодаря Вам! Ваша жизненная энергия и стремление сделали свое дело. От всей души хотим поблагодарить Вас и пожелать долгих лет жизни, бесконечного счастья и успехов в профессиональной деятельности!»

Слова благодарности учителю от выпускников


«Дорогие наши учителя, наши помощники, наставники и друзья! Сегодня мы прощаемся со школой и с вами. Но мы будем помнить вашу мудрость, доброжелательность и терпение. Спасибо вам за каждый урок, за каждое слово. Пусть те, кто придёт на наше место, будут лучше нас и радуют вас знаниями. Мы желаем вам успехов и достижений. Мы будем помнить вас всегда!»

Или:

«Сегодняшний день, дорогие учителя, по бездушным документам — всего лишь один из рабочих дней, но, по сути, это душераздирающий момент трудовых будней, который показывает широту вашей души и результат многолетней работы. Пусть наградой вам будет всеобъемлющая любовь воспитанников, долгая благодарная память в их сердцах и счастливое понимание, что вы когда-то выбрали правильную дорогу в жизни».


Стихи на последний звонок


Рассказать о своих теплых чувствах учителю можно и в стихотворении:

«Спасибо дорогим учителям за время, что дарили нам. За все успехи наши, достиженья, за труд нелегкий Ваш и за терпенье! Поклон Вам низкий до земли за дни, что мы все вместе провели. Останутся в душе и памяти всегда учителя и школьные года».

Или же так: «Учителя, примите поздравленья! Звонок последний радостно звучит. Спасибо вам за знания, уменья. Спасибо, что в сердцах огонь горит. Желаем вам здоровья, сил, терпенья. Желаем только счастье ощущать! И каждый ученик пусть, без сомненья, всю жизнь с теплом вас будет вспоминать».

Есть и такой вариант: «Сегодня говорим спасибо учителям родным и милым за чуткость, нежность и внимание, за доброту и понимание. Желаем сил и красоты. Пусть чаще дарят Вам цветы. Талантливых учеников и рядом пусть живет любовь!»

Песни на последний звонок


Хит Басты уже много лет звучит на Последних звонках, поэтому в первую очередь предложим вам всем известный «Медлячок».

«Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально, и неталантливо, но как сумел — на гитаре сыграл и спел».

Еще один вариант — песня Александра Зацепина «Куда уходит детство?». «Куда уходит детство, в какие города? И где найти нам средство, чтобы вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит. И писем не напишет, и вряд ли позвонит».

Также советуем включить в список выпускных песен трек Лери Козловой «Последний звонок». Напомним: «Последний звонок, простые слёзы. Взрослая жизнь, сменила школьные грёзы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты! Последний звонок, простые слёзы».

Слова благодарности классному руководителю от родителей


В праздновании Последнего звонка активно участвуют и родители. Они благодарят педагогов за их труд и поздравляют своих школьников с окончанием учебы.

«Дорогие учителя! Хочу выразить слова благодарности каждому из вас! Спасибо за нелегкий труд, которым вы занимаетесь долгие годы. Спасибо за бесценные знания, вложенные в головы тысячам учеников. Сил вам душевных и физических, здоровья, оптимизма, любви, мира, счастья, домашнего уюта и благополучия!»

«Дорогой учитель! Вы делаете важное дело, отдаете работе много сил и энергии. От души благодарим вас! Высоко ценим Ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к ученикам! Крепкого здоровья, душевного равновесия, счастья, бодрости и благополучия».

«Благодарю от всей души за понимание, за добросердечность, отзывчивость, искренность, поддержку! Приятно знать, что такие люди есть рядом. Желаю процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!»

Что подарить классному руководителю на последний звонок

Еще один важный момент торжества — подарок классному руководителю.

Секрет очень прост — нужно знать предпочтения любимого учителя. Сейчас многие педагоги пользуются социальными сетями, поэтому можно помониторить страницы учителя на предмет его увлечений и хобби.

​Можно ​подойти к вопросу подарка с юмором — ​заказать для педагога футболку с фотографией класса.

В целом, выбор очень большой — от ​первоклассной ручки или ежедневника до похода в театр, ​на выставку или экскурсию. Выбор за вами.

Ну и не забывайте о законе. Стоимость подарка не должна превышать 3000 рублей (статья 575 Гражданского кодекса РФ).

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#выпускники
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Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника
Семик или Зеленые Святки 2024: что за праздник и когда его отмечать
24 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Newlander90

Праздник Зеленые Святки до принятия христианства на Руси был одним из самых важных, однако во многих регионах его отмечают и по сей день. Торжество имеет несколько названий: Семик, Русалчин Велик день, Троица умерших, Велик четверг, Навская Троица. О том, когда отмечается праздник в 2024 году, как зародились обычаи празднования и каковы его традиции расскажет редакция «Радио 1».


Когда отмечается Семик в 2024 году


Дата праздника не установлена, однако ее легко вычислить. Семик всегда отмечается в седьмой четверг после окончания Пасхи и за три дня до Троицы. В 2024 году Зеленые святки выпадают на 20 июня.


Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника


В языческие времена праздник отождествлял собой переход от весны к лету. Кроме того, в этот день было принято поминать умерших предков. В Западной Сибири на берегах Оби Семик широко отмечался до середины двадцатых годов прошлого века. А в некоторых отдаленных местах региона традиция праздновать Семик сохранялась практически до новейшего времени — 90-х годов прошлого века.

В наши дни традиции празднования сохранились в сельских районах Новосибирской области. Однако чаще можно услышать другие названия торжества: Русалчин Велик день или Зеленые святки.


Семик на Руси: обряды


Символом Зеленых святок является береза. Дерево служит олицетворением жизненной энергии, поэтому именно вокруг него водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая. На дерево повязывали ленты, платки, бусы. В Семик также принято украшать ветвями березы могилы умерших родственников. В некоторых областях в этот день приоритет отдавали поминовению «заложенных» покойников.

Предки считали, что только лишь в этот праздник можно заказать панихиду по покойнику, которого церковь отказалась отпевать при погребении.

Что готовили


На Зеленые святки было принято готовить блюда из яиц. Обычное яйцо во все времена ассоциировалось у людей почти всех народов с зарождением новой жизни и с плодородием. К застолью готовили также различную выпечку, иногда придавая пирогам форму венков.

Как веселились


После торжественного застолья было принято петь песни, водить хороводы, плести венки. Начинались широкие народные гуляния, которые длились до самого утра. Обязательным атрибутом праздника было возложение венков на воду. Предки шли к ближайшему водоему и с закрытыми глазами опускали на воду венки, по которым нередко загадывали о будущем.

Плохой приметой считалось, если венок утонет – это означало, что девушка не выйдет замуж в текущем году или даже тяжело захворает.


Чем Зеленые Святки похожи на Масленицу


Семик похож на Масленицу тем, что как и народное торжество посвящен прощанию с холодами. Также в этот день проводятся широкие народные гуляния, люди ходят друг к другу в гости, обмениваются угощениями.В некоторых селениях Семик даже называли честным, точно так же, как и Масленицу.


Что под запретом на Семик


Букетики и ветви березы, принесенные из церкви, нельзя выбрасывать после завершения торжества. Было принято засушивать и бережно хранить растения для всяких бытовых надобностей. Нельзя мыть, стирать, полоскать и купаться. Вообще надо держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.
Нельзя шить и ходить в лес одному.

Что такое Русалья неделя



Зелёными святками, Русальной неделей и Семиком в народе называли один и тот же праздник — девический праздник, который отмечали в четверг до Троицы. В бытность предков это был переломный момент сезонов и окончательный переход к лету. На Троицу гадали, также плели венки, совершали обряды, воздействующие на будущий урожай. К Троице, как и к другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших.


Русальей неделей торжество называлось потому, что согласно приданиям, с первым настоящим летним теплом, русалки собираются на берегах водоёмов, в лесах и рощах, чтобы встретиться с подругами и вволю повеселиться.

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