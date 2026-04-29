Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае в седьмой раз

29 апреля 2026, 19:53

Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет в китайском Харбине фестиваль-ярмарку под национальным брендом «Сделано в России».





Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО. Официальное открытие фестиваля запланировано на 18 мая. В церемонии примут участие гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и высокопоставленные китайские гости.



Мероприятие проводят в Харбине третий год подряд. Всего за последние годы РЭЦ организовал в Китае шесть ярмарок «Сделано в России»: в Шэньяне, Даляне, Чэнду, Пекине и других городах. Более 100 российских производителей продукции АПК, косметики, товаров народного потребления и ювелирных изделий представят свои товары. Для посетителей подготовили масштабную экспозицию.



Никишина отметила, что российский несырьевой экспорт в Китай по итогам 2025 года вырос на 18%. По ее словам, наблюдается рост интереса к товарам из России.

«Удовлетворение запроса китайских потребителей требует качественной инфраструктуры для продвижения, и наш фестиваль–ярмарка как раз открывает перед отечественными производителями большие возможности для выхода на огромный рынок КНР», — заключила глава центра.