Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в два раза

29 апреля 2026, 18:47

Юрисконсульт Поздняков: При позднем обращении возможно увеличение пенсии

В случае позднего обращения за назначением страховой пенсии, ее размер может значительно увеличиться. Об этом главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.





Он уточнил, что закон «О страховых пенсиях» предусматривает повышение коэффициентов к фиксированной выплате и к индивидуальному пенсионному коэффициенту в случае более позднего выхода на пенсию.





«При максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права», — пояснил Поздняков в разговоре с RT.