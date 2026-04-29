Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в два раза
Юрисконсульт Поздняков: При позднем обращении возможно увеличение пенсии
В случае позднего обращения за назначением страховой пенсии, ее размер может значительно увеличиться. Об этом главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
Он уточнил, что закон «О страховых пенсиях» предусматривает повышение коэффициентов к фиксированной выплате и к индивидуальному пенсионному коэффициенту в случае более позднего выхода на пенсию.
«При максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права», — пояснил Поздняков в разговоре с RT.
По словам эксперта, фактический размер пенсии зависит от пенсионного коэффициента россиянина, фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.