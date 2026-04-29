SHOT ПРОВЕРКА обнаружила в кафе French Bakery выпечку с плесенью
В новом выпуске «SHOT ПРОВЕРКИ» ведущая Анастасия Луговская посетила точку сети French Bakery в Москве в умных очках, благодаря чему зрители могут увидеть происходящее ее глазами.
Во время визита команда заметила, что молоко для напитков хранили не в холодильнике, а рядом с кофемашиной. Питчеры для вспенивания молока были грязными, а сотрудники пользовались мобильными телефонами прямо в зоне выдачи еды.
«Часть выпечки и десертов в витрине продавалась без маркировки, из-за чего определить срок хранения продукции было невозможно. В зону приготовления пищи свободно заходил персонал, не связанный с кухней: уборщица после уборки брала чистую посуду, а один из сотрудников переоделся из уличной одежды и сразу приступил к выкладке блюд. При проверке «маленького капучино» вместо заявленных 250 мл в стакане оказалось только 170 мл», — говорится в материалах «SHOT ПРОВЕРКИ».
Так, несколько блюд традиционно направили на лабораторное исследование для независимой оценки. Анализы обнаружили плесень и БГКП в «Кольце с творогом», а уровень микробиологии превышен в 30 раз. В «Борще с говядиной» показатель микробиологии превышен в 44 раза. А в салате «Мимоза», салате с курицей и ананасами, а также в бефстроганове с картофельным пюре выявили кишечную палочку.
Все материалы проверки передали в контролирующие органы. Администрация заведения от комментариев отказалась.