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Фетишистов и любителей БДСМ начнут лечить в российских психбольницах

Минздрав России впервые утвердил рекомендации по лечению сексуальных расстройств
Фото: Istock/lithiumcloud

Минздрав России впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. Как сообщает Telegram-канал Mash, в список вошли фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм.



Отмечается, что помощь в психиатрических больницах получат не все люди с такими особенностями, а только те, чьи фантазии стали навязчивыми и мешают им жить.

Врачи будут лечить пациентов поэтапно. Сначала они проведут разговоры с психотерапевтом, затем назначат антидепрессанты, а после — таблетки против тестостерона. В самых тяжёлых случаях медики просто выключат выработку этого гормона.

Этот андроген во многом отвечает за силу полового влечения. Когда его уровень снижается, фантазии становятся заметно слабее и реже. До этого врачи работали по методичке 1999 года. В ней главными методами лечения значились гипноз и самовнушение. Этот документ устарел ещё в 2012 году.

Ольга Щелокова

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