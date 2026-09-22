Фетишистов и любителей БДСМ начнут лечить в российских психбольницах
Минздрав России впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. Как сообщает Telegram-канал Mash, в список вошли фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм.
Отмечается, что помощь в психиатрических больницах получат не все люди с такими особенностями, а только те, чьи фантазии стали навязчивыми и мешают им жить.
Врачи будут лечить пациентов поэтапно. Сначала они проведут разговоры с психотерапевтом, затем назначат антидепрессанты, а после — таблетки против тестостерона. В самых тяжёлых случаях медики просто выключат выработку этого гормона.
Этот андроген во многом отвечает за силу полового влечения. Когда его уровень снижается, фантазии становятся заметно слабее и реже. До этого врачи работали по методичке 1999 года. В ней главными методами лечения значились гипноз и самовнушение. Этот документ устарел ещё в 2012 году.
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