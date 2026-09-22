Фетишистов и любителей БДСМ начнут лечить в российских психбольницах

22 сентября 2026, 15:30

Минздрав России впервые утвердил рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Фото: Istock/lithiumcloud

Минздрав России впервые утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. Как сообщает Telegram-канал Mash, в список вошли фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм.