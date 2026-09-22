Россиянам раскрыли главные причины преждевременной смертности
Академик Онищенко: курение, алкоголь и малоподвижность мешают людям жить долго
Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что алкоголь, курение и недостаток физической активности остаются ключевыми причинами преждевременной смертности, несмотря на меры государства.
В беседе с изданием «Абзац» Геннадий Григорьевич заявил, что курение и алкоголь убавляют годы жизни и повышают смертность.
«Вроде меры принимаются, закон о борьбе с табакокурением принят, но табачная мафия не дремлет — создаёт электронные сигареты, вейпы, чтобы человечество не уходило. Следующее направление — резко изменившийся образ жизни, связанный со снижением двигательной активности и энергетических трат», — отметил Онищенко.Эксперт подчеркнул, что ожирение считается полноценным заболеванием, а не просто особенностью внешности, поэтому людям необходимо менять пищевые привычки и больше внимания уделять профилактике болезней.