Стало известно, когда мужчины активнее ищут серьёзные отношения

22 сентября 2026, 14:55

PR-директор Красильникова: в сентябре мужчины чаще ищут серьёзные отношения

Фото: Istock/Urupong

PR-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова рассказала, что осенью число регистраций на сайтах знакомств растёт почти на 20%.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что доля мужчин, которые прямо пишут о поиске серьёзных отношений, увеличивается на 17%. По словам Красильниковой, соотношение мужских и женских анкет держится на уровне 60% на 40%. Мужчины 27–37 лет активнее ставят лайки и начинают переписку, а девушки чаще обновляют профили.

«Короткий световой день делает общение интенсивнее: люди раньше оказываются дома и быстрее переходят от переписки к встрече. Свидания становятся компактнее летних: чаще выбирают ужин или кофе после работы, кино и прогулку с заходом в кафе», — рассказала Наталья.