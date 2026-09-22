Офтальмолог рассказала о причинах сухости и раздражения глаз осенью
С наступлением осени глаза человека подвергаются дополнительной нагрузке, вызванной холодным ветром, перепадами температуры, сухим воздухом в помещениях и длительным пребыванием в транспорте. Эти факторы способны усиливать сухость, раздражение и покраснение. О том, как уменьшить дискомфорт и сохранить здоровье глаз, «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, главный врач московской клиники «3Z» Оксана Кузнецова.
Как пояснила специалист, сильный ветер ускоряет испарение слезной пленки, защищающей поверхность глаза. Вместе с воздушными потоками в глаза могут проникать пыль и мелкие частицы. Это может стать причиной ощущения инородного тела, жжения, сухости, покраснения и слезотечения. Врач советует в ветреную погоду носить очки. Они необязательно должны быть солнцезащитными — подойдет и обычная оправа, частично защищающая глаза от прямого потока воздуха. Если в глаз попала пылинка, не стоит пытаться извлечь ее пальцами или усиленно тереть веки. При сохраняющемся дискомфорте необходимо обратиться к офтальмологу.
Осенью горожане чаще пользуются общественным транспортом и больше времени проводят в закрытых помещениях. По словам специалиста, направленный поток воздуха от вентиляции или открытого окна может ускорять испарение слезы. Если есть такая возможность, лучше сменить место и не находиться непосредственно под потоком воздуха. В период сезонного роста респираторных инфекций также повышается риск занесения возбудителей на слизистую глаз.
«Осенью мы чаще пользуемся общественным транспортом и проводим больше времени в помещениях. Если в вагоне метро или автобусе на лицо постоянно направлен поток воздуха, лучше по возможности сменить место. Также рекомендуется соблюдать гигиену рук и стараться не прикасаться ими к глазам», — рассказала врач.
С началом отопительного сезона воздух в квартирах, офисах и других помещениях становится суше. Центральное отопление и обогреватели ускоряют испарение слезной пленки. Дополнительную нагрузку создает длительная работа за компьютером и смартфоном. Во время концентрации внимания человек моргает реже, из-за чего поверхность глаза получает меньше естественного увлажнения.
«Осенью и зимой пациенты нередко замечают, что глаза начинают уставать и сохнуть именно в течение рабочего дня. Важно не только использовать увлажняющие капли по рекомендации специалиста, но и обратить внимание на условия, в которых вы проводите большую часть времени», — отметила Кузнецова.
При длительной работе с гаджетами врач рекомендует регулярно делать короткие перерывы и поддерживать комфортную влажность воздуха.
Еще одной сезонной проблемой становятся инфекции. Некоторые респираторные заболевания могут сопровождаться конъюнктивитом — воспалением слизистой оболочки глаза. Среди возможных симптомов — покраснение, слезотечение, выделения, жжение и светобоязнь. По словам специалиста, самостоятельно определять причину воспаления и начинать лечение не стоит. Подобные проявления могут быть вызваны вирусной или бактериальной инфекцией, а также аллергической реакцией.
«Главное правило при любых признаках воспаления глаз — не тереть их и не пытаться самостоятельно определить причину заболевания. Особенно это важно при гнойных выделениях, боли, выраженной светобоязни или ухудшении зрения — такие симптомы требуют осмотра у офтальмолога», — предупредила врач.
До посещения специалиста важно соблюдать гигиену рук, пользоваться индивидуальным полотенцем и временно отказаться от контактных линз.
Для профилактики офтальмолог рекомендует защищать глаза от сильного ветра, не находиться непосредственно под потоками воздуха от вентиляции, кондиционеров и обогревателей, поддерживать комфортную влажность в помещении и делать перерывы при работе с компьютером и смартфоном. Увлажняющие капли следует использовать по рекомендации врача. При появлении признаков воспаления контактные линзы лучше временно не носить.