Офтальмолог рассказала о причинах сухости и раздражения глаз осенью

22 сентября 2026, 15:18

Офтальмолог Кузнецова: холодный ветер ускоряет испарение слезной пленки в глазу

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С наступлением осени глаза человека подвергаются дополнительной нагрузке, вызванной холодным ветром, перепадами температуры, сухим воздухом в помещениях и длительным пребыванием в транспорте. Эти факторы способны усиливать сухость, раздражение и покраснение. О том, как уменьшить дискомфорт и сохранить здоровье глаз, «Известиям» рассказала врач-офтальмолог, главный врач московской клиники «3Z» Оксана Кузнецова.





Как пояснила специалист, сильный ветер ускоряет испарение слезной пленки, защищающей поверхность глаза. Вместе с воздушными потоками в глаза могут проникать пыль и мелкие частицы. Это может стать причиной ощущения инородного тела, жжения, сухости, покраснения и слезотечения. Врач советует в ветреную погоду носить очки. Они необязательно должны быть солнцезащитными — подойдет и обычная оправа, частично защищающая глаза от прямого потока воздуха. Если в глаз попала пылинка, не стоит пытаться извлечь ее пальцами или усиленно тереть веки. При сохраняющемся дискомфорте необходимо обратиться к офтальмологу.



Осенью горожане чаще пользуются общественным транспортом и больше времени проводят в закрытых помещениях. По словам специалиста, направленный поток воздуха от вентиляции или открытого окна может ускорять испарение слезы. Если есть такая возможность, лучше сменить место и не находиться непосредственно под потоком воздуха. В период сезонного роста респираторных инфекций также повышается риск занесения возбудителей на слизистую глаз.





«Осенью мы чаще пользуемся общественным транспортом и проводим больше времени в помещениях. Если в вагоне метро или автобусе на лицо постоянно направлен поток воздуха, лучше по возможности сменить место. Также рекомендуется соблюдать гигиену рук и стараться не прикасаться ими к глазам», — рассказала врач.

«Осенью и зимой пациенты нередко замечают, что глаза начинают уставать и сохнуть именно в течение рабочего дня. Важно не только использовать увлажняющие капли по рекомендации специалиста, но и обратить внимание на условия, в которых вы проводите большую часть времени», — отметила Кузнецова.

«Главное правило при любых признаках воспаления глаз — не тереть их и не пытаться самостоятельно определить причину заболевания. Особенно это важно при гнойных выделениях, боли, выраженной светобоязни или ухудшении зрения — такие симптомы требуют осмотра у офтальмолога», — предупредила врач.