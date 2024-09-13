Франция вынуждает приехать в Париж брата Павла Дурова

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Власти Франции вынуждают брата Павла Дурова и вице-президента Телеграм прибыть в Париж. Об этом сообщает портал SHOT.
По мнению французских правоохранителей, их сотрудничество со следствием может способствовать более быстрому разрешению дела основателя мессенджера.
В разговоре с SHOT один из близких к Павлу Дурову источников рассказал о возможных последствиях его согласия на сотрудничество со следствием. Главное преимущество заключается в том, что Павлу могут смягчить условия судебного контроля: он сможет отмечаться раз в неделю вместо двух и, возможно, получит возможность выезжать в другие страны ЕС.
Однако расследование дела в отношении Дурова может занять не менее года. Ускорить процесс можно только при условии, что другие участники дела, такие как брат Павла Николай и вице-президент компании Илья Перекопский приедут в Париж и дадут показания. Однако остается вопрос, готовы ли они рисковать своей свободой ради ускорения расследования, пишет портал.
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В разговоре с SHOT один из близких к Павлу Дурову источников рассказал о возможных последствиях его согласия на сотрудничество со следствием. Главное преимущество заключается в том, что Павлу могут смягчить условия судебного контроля: он сможет отмечаться раз в неделю вместо двух и, возможно, получит возможность выезжать в другие страны ЕС.
Однако расследование дела в отношении Дурова может занять не менее года. Ускорить процесс можно только при условии, что другие участники дела, такие как брат Павла Николай и вице-президент компании Илья Перекопский приедут в Париж и дадут показания. Однако остается вопрос, готовы ли они рисковать своей свободой ради ускорения расследования, пишет портал.
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Анастасия Хохлова