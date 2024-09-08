Павла Дурова заметили со стримершей Вавиловой на улице бутиков в Париже — видео

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Основателя Telegram Павла Дурова заметили со стримершей Юлией Вавиловой на улице Сент Оноре в Париже. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. Отмечается, что парочка прогуливалась по бульвару с дорогими бутиками вдвоем, без телохранителей.
Как видно на кадрах, Дуров шел в своем «традиционном комплекте» — полностью черном комплекте одежды, кепке и солнечных очках. Видимо, последнее было излишним — основатель Telegram не заметил столб и ударился об него.
Ранее Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, заявив, что Telegram соблюдает законы и имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на все запросы правоохранительных органов. Он также отметил, что у французских властей есть множество способов связаться с ним лично, и почему такие меры были приняты, остается для него загадкой.
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