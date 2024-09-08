Павла Дурова заметили со стримершей Вавиловой на улице бутиков в Париже — видео

В Подмосковье проходит третий день выборов в муниципальные Советы депутатов. Организаторы отмечают активность граждан, их гражданскую позицию, однако фиксируют и некоторые трудности. По информации Центра общественного наблюдения, жители региона активно обращаются в избирательные комиссии с вопросами и жалобами, в том числе на отсутствие выборов в некоторых муниципалитетах. Тем не менее, процесс голосования проходит в спокойной и уважительной атмосфере. Подробнее об обстановке на избирательных участках в Московской области расскажет редакция «Радио 1».