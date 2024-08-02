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Сенатор Савельев проведет в СИЗО два месяца

02 августа 2024, 22:19
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Сенатора Савельева отправили в СИЗО на два месяца, сообщают «Известия». Таким образом политик будет под стражей до 2 октября. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что Савельев имеет пятерых детей.


Савельеву вменяют подготовку убийства его компаньона. Сенатора задержали прямо в Совете Федерации во время заседания, когда он попытался покинуть зал. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности и предоставил материалы уголовного дела.

Супруга Савельева Ольга считает, что политика подставили, однако уточнила, что он просил ее не возвращаться из-за рубежа в связи с некими проблемами.

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#россия
#криминал
#совет федерации
#генпрокуратура
#уголовное дело
#убийство
#новости
#суд
Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали по неизвестным причинам
02 августа 2024, 22:37

Фото: istockphoto/Dzurag

В кинотеатре «Октябрь» в Москве на Новом Арбате эвакуировались по неизвестным причинам. Об этом журналистам РИА Новости заявили в администрации учреждения.
«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает — Прим. ред.). У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен», — прокомментировала сотрудница.

До этого в Telegram-каналах появились данные об эвакуации кинотеатра «Октябрь». Ранее сообщалось, что в Каспийске задержали нескольких людей после эвакуации и обысков в многоэтажном доме.

В МВД России по Дагестану опровергали информацию о том, что кто-то забаррикадировался в квартире. Обыски проводились в связи с сообщением о нахождении взрывчатки в доме.

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#россия
#москва
#кинотеатры
#эвакуация
#полиция
#новости
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В подмосковном мусороперерабатывающем комплексе спасли выброшенного котёнка
02 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Егорьевске спасли выброшенного котёнка. Об этой истории рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Во время утреннего обхода сотрудники нашли чёрный пакет, из которого доносился слабый писк. Открыв его, они обнаружили крошечного трёхцветного котенка, который выглядел испуганным и беззащитным. Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих домов. Работники комплекса не остались равнодушными – они быстро отогрели, накормили и вымыли животное», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что с котёнком всё хорошо. Сейчас он ищет дом, где его будут любить и заботиться.

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#мусор
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#животные
#подмосковье
#московская область
#егорьевск
#минчистоты
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Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом на «Парке Победы» в Москве
02 августа 2024, 21:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мотоциклист погиб в результате ДТП в районе станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. Известно, что в автобусе не было пассажиров. Информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.
Мотоциклист совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Все произошло в районе дома площадь Победы, 1. Водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

Аналогичный случай произошел в Марьино, 17 июля, где мотоциклист скончался в результате ДТП с бетономешалкой и трактором. Уточнялось, что сначала мотоцикл въехал в трактор, а потом в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль загорелся.

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#россия
#москва
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#новости
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#автобусы
#мотоцикл
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Семья Савельева покупала ему подарок во время задержания
Семья Савельева покупала ему подарок ко дню рождения во время задержания
02 августа 2024, 20:46

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению, а затем и обвинению в подготовке убийства, готовила политику подарок по случаю его 56 дня рождения в момент задержания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети жены Савельева Ольги.
«Семья выехала за подарками для папы», — сказано в публикации.

Ранее супруга фигуранта уголовного дела комментировала его задержание. Женщина считает, что мужа подставили, но уточнила, что тот говорил о каких-то проблемах и просил не возвращаться из-за рубежа.

Ольга активно ведет страницы в социальных сетях, выставляя напоказ роскошную жизнь. Она также считает себя блогером-путешественницей.

Дом сенатора сейчас обыскивают.

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#россия
#криминал
#новости
#убийство
#совет федерации
#уголовное дело
#генпрокуратура
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Известна сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вахрину
Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил взятку на 18,7 миллиона рублей
02 августа 2024, 20:09

Фото: istockphoto/blinow61

Сумма взятки, вменяемая замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составляет больше 18,7 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил следователь в Басманном суде столицы. Сейчас решается вопрос о продлении чиновнику содержания под стражей. Уточняется, что предполагаемым взяткодателем является предприниматель Алексей Гоцык, которого тоже содержат под стражей.
«В декабре 2022 года Вахрин, занимая должность замгубернатора… получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир, расположенных в городе Тюмени», — сказал следователь, пояснив, что за указанную сумму Вахрин использовал свое служебное положение для совершения определенных действий в пользу Гоцыка.

Фигуранты пробудут в СИЗО до 6 августа. Подробности уголовного производства не разглашаются. Известно, что замгубернатора отрицает свои намерения скрыться от правосудия и поехать в зону спецоперации. Обвиняемый занимал должность с 2012 года.

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#россия
#криминал
#новости
#взятка
#следствие
#следователи
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В Татарстане 16-летний таджик ногами избил 13-летнего подростка
02 августа 2024, 19:57

Фото: istockphoto/mrohana

В Казани несовершеннолетний уроженец Таджикистана избил русского мальчика в ответ на просьбу не грубить. А потом ещё принялся названивать ему в больницу и угрожать.
Как рассказала телеграм-каналу Readovka мама мальчика, всё произошло вечером, когда её сын пошёл в магазин. Он спокойно шёл по улице, когда дорогу ему перегородил 16-летний уроженец Душанбе и без причины начал оскорблять. Парень попросил таджика быть повежливее, после чего тот пришёл в ярость и в ответ на замечание начал избивать подростка.

Когда мальчик упал, юный мигрант продолжал избивать его ногами. На выручку пришли случайные прохожие, которые оттащили агрессора от пострадавшего, который уже начал терять сознание. В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга, травму колена, многочисленные ушибы и ссадины.

Этим дело не закончилось. Гость из ближнего зарубежья принялся звонить избитому парню в больницу и осыпать его угрозами. Мама мальчика обратилась к сотруднице по делам несовершеннолетних, но та ответила, что семья таджика порядочная, ребята только слегка «потолкались»,а он сам не может избить ребёнка, так как читает намаз. После этого в дело вмешался Следственный комитет. Глава республиканского управления ведомства затребовал доклад о ходе расследования, а сотрудники Управления СК РФ по Татарстану проводят проверку по факту хулиганства.

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#мигрант
#следственный комитет
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#ск рф
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#сын
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Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора
Жена Савельева Ольга считает, что его подставили
02 августа 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Thomasaf

Задержание сенатора СФ Дмитрия Савельева прокомментировала его жена Ольга в беседе с Telegram-каналом Mash. По ее словам, муж говорил о каких-то скорых проблемах и просил не покидать заграницу, где учатся дети Савельева. Однако, со слов Ольги, она и предположить не могла, что речь идет об уголовном деле. Женщина считает, что политика могли подставить.
«Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала собеседница Mash.

Дмитрия Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сенатор уже лишен неприкосновенности и задержан прямо в конце заседания верхней палаты парламента, при попытке покинуть зал. Сейчас с ним ведутся следственные действия.

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#россия
#криминал
#убийство
#новости
#совет федерации
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Число погибших в результате взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
02 августа 2024, 18:02

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Количество погибших в результате взрыва газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле выросло до семи человек. В МЧС сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека.
Ранее сообщалось, что количество жертв при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской выросло до пяти человек.

Уточнялось о 20 пострадавших, 11 из них были госпитализированы, еще пятеро отказались от госпитализации. В Дзержинском городском районе действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг.

На месте продолжают работать экстренные службы. Трагедия произошла в минувший четверг, 1 августа.

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#взрывы
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Задержанный сенатор Савельев попытался сбежать из СФ после заявления Краснова
Камеры сняли лицо сенатора Савельева за несколько минут до задержания
02 августа 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев попытался сбежать из СФ после заявления генпрокурора РФ Игоря Краснова, когда тот попросил снять с него неприкосновенность. В этот момент оборвалась трансляция заседания верхней палаты российского парламента.
Как отметили коллеги Савельева, он попытался покинуть зал сразу же, однако ему заблокировали выход. Все происходило во время поздравления председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Краснов представил копии материалов возбужденного уголовного дела.
Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Сенатор был членом Комитета Совфеда по экономической политике с ноября прошлого года.

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Сенатор Савельев лишился неприкосновенности
#россия
#совет федерации
#криминал
#прокуратура
#новости
#видео
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