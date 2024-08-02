Сенатор Савельев проведет в СИЗО два месяца

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Сенатора Савельева отправили в СИЗО на два месяца, сообщают «Известия». Таким образом политик будет под стражей до 2 октября. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что Савельев имеет пятерых детей.
Савельеву вменяют подготовку убийства его компаньона. Сенатора задержали прямо в Совете Федерации во время заседания, когда он попытался покинуть зал. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности и предоставил материалы уголовного дела.
Супруга Савельева Ольга считает, что политика подставили, однако уточнила, что он просил ее не возвращаться из-за рубежа в связи с некими проблемами.
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Никита Кротов